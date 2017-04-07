Erdoğan'ın mitingine gelen otobüs devrildi, 3 ölü var

ARAÇLAR SEL SULARINA KAPILDI

Adana'da bugün yapılan Erdoğan'ın 'EVET' mitingine katılmak için yola çıkan kafile Sarıçam yakınlarında kaza geçirdi, 3 ölü 30 yaralı varCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana'daki mitingine gelen kafileyi taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti 30 kişi de yaralandı. Kazazedelerin yardımına gelen bir ambulans, bölgedeki aşırı yağıştan oluşan sel sularına kapılarak içindeki görevlilerle birlikte mahsur kaldı.Alınan bilgiye göre, kaza, bugün saat 15.00 sularında Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Hakkıbeyli mevkiinde yaşandı. Kozan'dan Adana'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine gelenleri taşıyan 01 S 2304 plakalı otobüs, İmamoğlu ilçesini geçtikten sonra aşırı yağışlarından da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 30 kişi de yaralandı.Kazazedeleri almak üzere olay yerine sevk edilen bir ambulans, bölgede aşırı yağışlardan oluşan sele kapılarak içindeki görevlilerle birlikte mahsur kaldı. Ambulansın yanısıra çok sayıda araç da selde mahsur kaldı. Mahsur kalan ambulans ve araçları kurtarmak için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu.