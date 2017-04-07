﻿
Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Nisan 2017 Cuma 16:57

Erdoğan'ın mitingine gelen otobüs devrildi, 3 ölü var

Erdoğan'ın Adana'daki mitingine gelen kafileyi taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti 30 kişi de yaralandı.

Erdoğan'ın mitingine gelen otobüs devrildi, 3 ölü var
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Erdoğan'ın mitingine gelen otobüs devrildi, 3 ölü var

Adana'da bugün yapılan Erdoğan'ın 'EVET' mitingine katılmak için yola çıkan kafile Sarıçam yakınlarında kaza geçirdi, 3 ölü 30 yaralı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana'daki mitingine gelen kafileyi taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti 30 kişi de yaralandı. Kazazedelerin yardımına gelen bir ambulans, bölgedeki aşırı yağıştan oluşan sel sularına kapılarak içindeki görevlilerle birlikte mahsur kaldı.

ARAÇLAR SEL SULARINA KAPILDI

Alınan bilgiye göre, kaza, bugün saat 15.00 sularında Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Hakkıbeyli mevkiinde yaşandı. Kozan'dan Adana'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine gelenleri taşıyan 01 S 2304 plakalı otobüs, İmamoğlu ilçesini geçtikten sonra aşırı yağışlarından da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 30 kişi de yaralandı.

Kazazedeleri almak üzere olay yerine sevk edilen bir ambulans, bölgede aşırı yağışlardan oluşan sele kapılarak içindeki görevlilerle birlikte mahsur kaldı. Ambulansın yanısıra çok sayıda araç da selde mahsur kaldı. Mahsur kalan ambulans ve araçları kurtarmak için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
13 bin metre yüksekte, uçakta zıplaya zıplaya doğum yaptı 13 bin metre yüksekte, uçakta zıplaya zıplaya...
Konya'da kaza sonrası, mahalleli yolu trafiğe kapattı Konya'da kaza sonrası, mahalleli yolu trafiğe...
MİT'ten Adil Öksüz açıklaması; Elemanımız değil MİT'ten Adil Öksüz açıklaması; Elemanımız...
Çinli işadamından 2 KM için 280 TL taksi parası almışlar Çinli işadamından 2 KM için 280 TL taksi parası...
Kayyumlar için bakanlık 66 sayfalık rapor yayınladı Kayyumlar için bakanlık 66 sayfalık rapor yayınladı
İstanbul Boğazı'nda ulaşımı sis vurdu İstanbul Boğazı'nda ulaşımı sis vurdu
Yukarı Çık

13 bin metre yüksekte, uçakta zıplaya zıplaya...
THY'nin Gine’den İstanbul’a gelen uçağında Diaby Nafi adındaki 18 yaşındaki bir yolcu doğum sancıları...

Haberi Oku