Erdoğan New York'ta konuşurken salon karıştı

Amerika ziyaretini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türk Dernek temsilcilerine hitap ederken salon karıştı. Salonda, Türkiye'nin yanısıra Türk cumhuriyetleri, devlet ve topluluklarından vatandaşların da Erdoğan'ı görmek için geldiği salonda, Cumhurbaşkanı birlik mesajı verdi.



ABD New York’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaparken salonda protesto gösterisi yapanlar ortalığı karıştırdı. Salonda kargaşa çıkarken Erdoğan tartışma sırasında kürsüde bekledi.

Erdoğan konuşmaya başladığı sırada salonda kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Protesto girişimi olduğu belirtilen olay kısa sürede yatıştırılırken Erdoğan, "3-5 kendini bilmez, salon teröristine bu toplantıya feda etmeyelim." diyerek konuşmasına devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müslüman Buluşma Programındaki açıklamalarından satır başları;

"Bu güzel birlikteliğin sürmesini diliyorum. Geçtiğimiz yıl istiklalimize yönelik alçak bir saldırıya maruz kaldık. FETÖ ihanet çetesinin girişimini bertaraf ettik. Bu hain yapılanmanın ele başı buraya çok uzak değil. Amerikanın pek çok yerinde bu terör örgütüne yakın okullar var. Bu okullardan yılda 700-750 milyon dolar elde ediyorlar. FETÖ mensuplarının iade edilmesi için pek çok girişimde bulunduk. Maalesef netice alamadık. Batı ülkeleri karalama kampanyası uyguluyor. PKK'nın ve bağlantılı örgütlerin saldırılarını buradaki dostlarımıza anlatmanızı bekliyoruz. Sizin gibi dürüst ve temiz insanlar bilgilendirmeli."

Değerli kardeşlerim Amerikada ve dünyanın başka yerlerinde en pervasız çarpıtlamalarını teşkil eden Ermeni Soykırım yaftasını milletimize yapıştırmak için çalışmaktadırlar. Son yıllarda giderek artan İslam düşmanlığına karşı birlikte çalışmalıyız. Arakanlı Müslümanlar katlediliyor. 1 milyon Arakanlı ne yazıkki soykırım yolu ile Bangladeşe geçmenin gayreti içinde. Budistleri şirin göstermeye çalışanlara sesleniyorum İslami Terör ifadesini hangi hakla kullanıyorsunuz. Terörü bir akide meselesi haline getiren kimse terörü İslama yakıştırma hakkına sahip yoktur. DEAŞ'ın İslamla alakası yoktur. Terör örgütüdür. Fırat Kalkanı Harekatı ile Cerablus, Dabık, El Bab bütün bu 2 km karelik alanda operasyon yürüttü. 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Peki şuana kadar ne kadar DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdiniz? YPG ile iş birliği halinde değilde TSK, Özgür Suriye Ordusu ve ABD birlikte iş birliği yapsaydık DEAŞ'ı oradan silerdik."

"Terör örgütlerinin eylemlerine karşı İslam'ın aydınlık yüzünü sizler temsil ediyorsunuz. Yapmamız gereken tek şey kendimiz olmak."

"Şuan bütün Kızılay Meksika'da yardım için oradayız. Bir felaket nerede varsa biz oradayız. Amerikadan sonra yardım konusunda Türkiye ikinci sırada. Milli gelire oranla değerlendirince Türkiye dünyada birinci sırada."

"Tabi son gelişmelerde gerek Dışişleri Bakanım, eşim, oğlum onların anlattıkları, çeklilen videolar, fotoğrafalr kahrolmamak elde değil. Çok zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyorlar. Sizden mazlum kardeşlerimize sahip çıkmanızı istiyorum. Bu konuyu Trump ile görüştüm ertesi gün ABD'nin Myanmar açıklamasını gördüm."

"Türkiye olarak bu meselenin sonunda kadar takipçisi olacağız. Yardım eli uzatmak hem inancımızın hem de kültürümüzün gereğidir. Aramızdaki mezhepçilik fitnesini kaldırmamız gerek. Bizim tek bir dinimiz var o da İslamdır. Gerisi teferruattır. Yaşanan krizler İslam dünyasının yeni bir dirilişe ihtiyacı olduğunu gösteriyor. "