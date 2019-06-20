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Erdoğan | S-400 için yaptırımlara ihtimal vermiyorum

Türkiye'nin hava savunma füzesi ihtiyacını karşılamak için Rusya'dan satın alınan S-400 sistemleri konusunda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bunun için yaptırımlara ihtimal vermiyorum' dedi..

Erdoğan | S-400 için yaptırımlara ihtimal vermiyorum

Türkiye'nin hava savunma füzesi ihtiyacını karşılamak için Rusya'dan satın alınan S-400 sistemleri konusunda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bunun için yaptırımlara ihtimal vermiyorum' dedi..

20 Haziran 2019 Perşembe 15:33
Erdoğan | S-400 için yaptırımlara ihtimal vermiyorum

Erdoğan | S-400 için yaptırımlara ihtimal vermiyorum


Türkiye ile ABD arasında devam eden F-35 krizinde, Amerika'nın takındığı çirkin tutuma Ankara'nın tepkileri devam ediyor. 30 yıldır Türkiye'ye yönelik terörist faaliyetlere verdiği desteği, son 10 yıldır aleni hale getiren Pentagon'un müttefiklik ruhunu zedeleyen tutumu iki ülke arasırdaki ilişkileri derin bir çıkmaza soktu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı gazetecilerle bir araya geldi. Erdoğan, "S-400 konusu bitmiştir, yaptırımlara ihtimal vermiyorum" dedi...


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileriyle Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi.

Yurt dışından Türkiye'ye gelen veya Türkiye merkezli olarak bölgesel meseleleri takip eden basın mensuplarının, ilk fark ettiği hususlardan birinin gündemin canlılığı olduğunu ifade eden Erdoğan, "Türkiye, hem içinde bulunduğu bölge hem de iç siyasetinde yaşanan gelişmeler itibarıyla gerçekten de gündemi oldukça yoğun bir ülkedir. Ülkemizin gündeminin bu kadar hareketli, bu kadar çeşitli olmasının gerisinde tarihi, beşeri ve coğrafi pek çok sebep bulunuyor." dedi.

Erdoğan, " S-400 konusu bitmiştir, yaptırımlara ihtimal vermiyorum Önümüzdeki ay ilk 15 günde teslimatlar başlayacak. Japonya'da Trump ile G-20 Zirvesi'nde Trump'a yaptırımı uygun buluyor musunuz diyeceğim, inanıyorum ki bulmuyorum diyecek. Bizim de kendimize has karşı yaptırımlarımız olur"
 

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Anahtar Kelimeler:
S-400ErdoğanRusyaABDTrumpF-35
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