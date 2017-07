Erdoğan teşkilatı uyardı: Değişim zilleri çalıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Ankara'da düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda hitap etti. CHP'nin Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, "'Hafıza-i beşer nisyan ile malüldür' derler. Şu anda, akılsız başın cezasını ayaklar çeker, misali kendini yollara vurup İstanbul'a giden CHP'nin başındaki zat, bizim için 'Seçimden sonra Başbakan, yurt dışına kaçacak' tezviratları yapıyordu. İşin doğrusu; çok partili hayatımızda siyasetin bu denli seviyesiz hale getirildiği, siyasetçilerin akıllarını ve ruhlarını bu denli kiraya verdiği pek az seçim gördük. Bugün FETÖ ihanet çetesine ve onların dümen suyuna girerek, ülkesine iftira atanları korumak için yolları arşınlayanları o dönemde de aynı çetenin ayakçılığını yapar görüyorum. O dönemde sergilenen haysiyet cellatlığına milletimizin itibar etmemesinin tam tersine oynanan oyunu görerek, güçlü bir şekilde arkamızda durmasından birilerinin hiç ders çıkarmadığı anlaşılıyor" diye konuştu. Bugün FETÖ ihanet çetesine ve onların dümen suyuna girerek, ülkesine iftira atanları korumak için yolları arşınlayanları o dönemde de aynı çetenin ayakçılığını yapar görüyorum. O dönemde sergilenen haysiyet cellatlığına milletimizin itibar etmemesinin tam tersine oynanan oyunu görerek, güçlü bir şekilde arkamızda durmasından birilerinin hiç ders çıkarmadığı anlaşılıyor" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Artık çoğu ya yurt dışına kaçmış olan ya mahkemelerde adalete hesap veren FETÖ tetikçilerinin ellerine tutuşturdukları malzemeler, kayıtlar, tapeler üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlar, hala aynı yerde debelenip duruyor. Buna karşılık2014 mahalli seçimlerini de kazandı, cumhurbaşkanlığı seçimini de kazandı, milletvekilliği seçimini de kazandı. Yetmedi, halk oylamasını da kazandı. Milletimiz ve güvenlik güçlerimizle beraber bölücü örgütü açtığı çukurlara gömdük.Darbe girişimini engelledik. Suriye'de kurulan tezgahı bozduk. Ekonomik saldırıları da atlattık. Biz ülkemiz için çalıştığımız ve 'tek bayrak, tek millet, tek devlet, tek devlet' dediğimiz için 80 milyonun gönlünde kendimize müstesna bir yer edindik. Onlar ise yoldaşlığını yaptıkları ihanet çetesiyle ve bölücü örgütle birlikte Türkiye'nin aleyhinde çalışmaktan bir gün bile vazgeçmediler. Eskiler 'İnat da bir murattır' derler. Bunların kendi milletlerine ve devletlerine karşı olan her işin arkasında yer alma konusunda ortaya koydukları inat, meselenin araç olmaktan çıkıp, amaç haline geldiğini gösteriyor. Özellikle ülkemize ve milletimize olan muhabbetlerinden şüphe duymadığımız MHP'nin kritik konularda gösterdiği onurlu ve sağduyulu duruşa baktığımızda CHP'nin ve aynı çizgideki çevrelerin konumunu çok daha açık bir biçimde görebiliyoruz. CHP'nin millete karşı siyaset yapmaya başladığını savunan Erdoğan, "CHP'nin temsil ettiği çizgi, artık siyaseten muhalif olma, siyaseten farklı duruş sergileme, siyaseten farklı söylemde bulunma boyutunu aşmış; terör örgütleriyle ve onların özellikle ülkemizin üzerine kışkırtan güçlerle birlikte hareket etme noktasına geldiğini görmek durumundayız. Geçmişlerindeki millete rağmen siyaset yapma anlayışları sebebiyle demokrasi sicilleri zaten bozuk olanlar, şimdi işi bir adım daha ileriye götürüp, millete karşı siyaset yapmaya başlamışlardır. Aklı başında herkesin rahatlıkla görebildiği bu durum; Suriye'de, Irak'ta, Körfez'de, Avrupa'da ülkemize karşı kurulan tuzakların bir parçasıdır" dedi. Aklı başında herkesin rahatlıkla görebildiği bu durum; Suriye'de, Irak'ta, Körfez'de, Avrupa'da ülkemize karşı kurulan tuzakların bir parçasıdır" dedi.'nun yürüyüşünün, milletin yararına olmadığını savunan, "Güya 'adalet' diyen, adaleti sağlamakla görevli ilk derece mahkemelerinden AYM'ye kadar tüm kurumlara saldıran bir zihniyetin derdi asla 'adalet' olamaz. Hukuk olamaz. Bir defa bile gönül diliyle şehitlerimizi andıklarını, gazilerimize şifa dilediklerini duymadıklarımız, ne yazık ki teröristler ve onlara yardım edenler için adeta dünyayı ayağa kaldırıyorlar. Hem'nün hem'nın önde gelen isimlerinin övgüyle bahsettiği bir genel başkanın yaptığı işlerin ülkemizin ve milletimizin yararına olmadığını anlamak için başka bir ölçüye gerek yoktur" diye konuştu.Yürüyüşün amacının 'adalet' olmadığını ileri süren Erdoğan, "Avrupa'nın himayesindeki sözde gazetesinden size seslenen PKK yöneticisi 'Doğru adımlar atıyorsunuz' diyorsa attığınız adım, kesinlikle yanlıştır. Erdoğan, şöyle devam etti: "İlla bir hak arayacaksanız gidin 15 Temmuz davalarının, PKK davalarının, FETÖ davalarının görüldüğü mahkemelere şehitlerin, gazilerin, milletin hakkını arayın. Darbecileri bırakıp, darbeye maruz kalanları suçlayanlara yazıklar olsun. Teröristleri bırakıp, terörle mücadele edenlerin üzerine gidenlere yazıklar olsun. Kendi milletvekillerinin dünyanın her yerinde 'vatana ihanet suçu' kapsamında kabul edilen eylemine sahip çıkanlar, aslında taammüden aynı suça ortak olmaktadırlar. Konunun ne basın özgürlüğüyle ne düşünce ve ifade özgürlüğüyle ne milletvekili dokunulmazlığıyla ilgisinin olmadığını en iyi bu gürültüyü çıkartanlar biliyor. Bir başka terör örgütüyle irtibatlar sebebiyle kamudan ihraç edilen ve yine örgütün emriyle cezaevinde güya açlık grevi başlatanlara yine bunlar sahip çıkıyor. Bu da enteresan. Esasen bunların hiçbirinin derdi demokrasi ve özgürlükleri savunmak değil, kendi suçlarını bastırmaktır. Teşkilatlarımızdan bu meseleleri milletimize anlatma konusunda çok daha aktif bir şekilde hareket etmelerini bekliyoruz. Milletimize hakikatleri anlatmadığımız her yerde meydanın yalanlara, yanlışlara, iftiralara kalması kaçınılmazdır. Bunun için hep birlikte gece gündüz çalışmak, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayarak tüm vatandaşlarımıza gerçekleri anlatmak mecburiyetindeyiz" Kendi milletvekillerinin dünyanın her yerinde 'vatana ihanet suçu' kapsamında kabul edilen eylemine sahip çıkanlar, aslında taammüden aynı suça ortak olmaktadırlar. Konunun ne basın özgürlüğüyle ne düşünce ve ifade özgürlüğüyle ne milletvekili dokunulmazlığıyla ilgisinin olmadığını en iyi bu gürültüyü çıkartanlar biliyor. Bir başka terör örgütüyle irtibatlar sebebiyle kamudan ihraç edilen ve yine örgütün emriyle cezaevinde güya açlık grevi başlatanlara yine bunlar sahip çıkıyor. Bu da enteresan. Esasen bunların hiçbirinin derdi demokrasi ve özgürlükleri savunmak değil, kendi suçlarını bastırmaktır. Teşkilatlarımızdan bu meseleleri milletimize anlatma konusunda çok daha aktif bir şekilde hareket etmelerini bekliyoruz. Milletimize hakikatleri anlatmadığımız her yerde meydanın yalanlara, yanlışlara, iftiralara kalması kaçınılmazdır. Darbe girişiminin yıl dönümüne yaklaşıldığını hatırlatan Erdoğan, "15 Temmuz'un unutulmasına, unutturulmasına, bu ihanetin üzerinin örtülmesine bu hainlerin yaptıkları alçaklığın hesabının sorulmasının önüne geçilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. 15 Temmuz'u Türkiye'de bir daha kimsenin darbe teşebbüsünde bulunmamasını, benzer bir ihaneti aklına dahi getirmemesini sağlamanın sembolü haline dönüştüreceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Teşkilatlarımızdan 15 Temmuz'u anma etkinliklerine sahip çıkmalarını, yoğun ve samimi katılım göstermelerini özellikle bekliyorum. Biz de darbe girişimi gecesi bombalanan Meclis'te, tankların ölüm saçtığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan programlara ve çeşitli toplantılara katılarak vazifemizi ifa edeceğiz" diye konuştu. Partisinin MKYK ve MYK toplantılarında olgunlaştırılan ve İl Başkanları Toplantısı'nda daha da detaylandırılacak bir çalışmalarının olduğunu dile getiren Erdoğan, "Belde, ilçe ve il teşkilatlarımızda yorgunluk, atalet, çözülme işaretleri gördüğümüz arkadaşlarımızın daha dinamik, gayretli, vizyoner, üretken arkadaşlarımızla nöbet değişimi yapmalarını arzu ediyoruz. Başarılı teşkilatlarımızdaki arkadaşlarımız elbette görevlerine devam edecekler; ama genel olarak teşkilatlarımızda kapsamlı bir değişimin şart olduğunu sanıyorum, sizler de kabul edeceksiniz" dedi. Başarılı teşkilatlarımızdaki arkadaşlarımız elbette görevlerine devam edecekler; ama genel olarak teşkilatlarımızda kapsamlı bir değişimin şart olduğunu sanıyorum, sizler de kabul edeceksiniz" dedi.Cumhurbaşkanlığında rahat icraat yapabilmek için Meclis'te de güçlü bir çoğunluğa sahip olmanın şart olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Dünkü MKYK toplantımızda kongre takvimini büyük ölçüde netleştirdik. 16 Nisan halk oylamasıyla birlikte başarı ölçüsü değişti. Artık yüzde 49,9 oy bile alsanız başarılı olamıyorsunuz. Netice almak için mutlaka yüzde 50 artı 1; buna ulaşmak zorundayız. Cumhurbaşkanlığında rahat icraat yapabilmek için Meclis'te de güçlü bir çoğunluğa sahip olmak şarttır. Bu bakımdan 2019 seçimleri, bizim için kritik öneme sahiptir. 30 Mart 2014, 10 Ağustos 2014, 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015, 15 Temmuz darbesi sonrasındaki gelişmeler ve 16 Nisan 2017 halk oylaması bize çok net bazı mesajlar vermiştir. Birlikte yaşadığımız bu seçimlerden gereken dersleri çıkarmazsak 2019'da işimiz gerçekten çok zor demektir. Şu anda değişim zilleri tüm gücüyle çalıyor. Bize düşen görev, bu çağrıya kulak vermek ve gereğini de yerine getirmektir"