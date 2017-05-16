Erdoğan Trump görüşmesi derinleşen krizleri çözecek mi?

AMERİKAN GAZETELERİ GENİŞ YER VERDİ

DERİN FİKİR AYRILIKLARI VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yüz yüze yapacağı ilk görüşmenin saati belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, bugün Türkiye saati ile 19:40'ta bir araya gelecek. Son dönemde Suriye ve Irak konusunda patlak veren derin fikir ayrılıklarının bölgesel krizleri tetiklediğine dikkat çeken Amerikan gazeteleri, iki liderin görüşmesinde Suriye konusunun ağırlıklı olarak müzakere edileceğini yazdı. Erdoğan, ABD yönetiminden terör örgütü PYD'ye verdiği silah ve eğitim desteğini kesmesini isteyecek. İki ülke arasındaki tarihsel ilişkileri zehirleyen görüntüler de Erdoğan'ın çantasında yer alıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Beyaz Saray’da Trump’a konuk olacak. Trump’ın ABD Başkanı seçilmesinden bu yana ilk kez yüz yüze görüşecek olan iki liderin görüşmesi öncesi dünyaca ünlü gazeteler konuya geniş yer ayırdıThe Washington Post Gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretini değerlendirdiği haberinde, iki ülke arasında son dönemde yaşanan fikir ayrılıklarına dikkati çekerek, Erdoğan- Trump görüşmesini “Trump’ın bu zamana kadar bir yabancı liderle yaptığı en zor görüşme” olarak niteledi. AP’nin servis ettiği haberi farklı bir başlıkla veren gazete, Trump’ın Erdoğan’a karşı dengeli bir tutum izlemesi ‘tavsiyesinde’ bulundu.The Los Angeles Times Gazetesi ise “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Washington ziyareti neden garip bir durum olabilir?” başlıklı haberinde, Türkiye ile ABD arasında yaşanan sorunlara uzun bir yer ayırdı. Görüşmeden önce Beyaz Saray tarafından yapılan bilgilendirmede, Türkiye ile yaşanan tansiyona ilişkin hiçbir açıklama paylaşılmadığı, buna karşın Türkiye ve ABD’nin bazı önemli konularda çıkar çatışması yaşadığı aktarıldı. Haberde, “Trump, kendi askeri komutanlarını engellemeden Erdoğan’ı kendisine yakın tutmayı başarmalı” ifadesi kullanıldı.