Erdoğan, Trump'tan YPG'ye silah sevkinin durmasını isteyecek

Çin Gezisi'nin ardından Amerika ziyaretine çıkan'ın, bu ülkele gelmesine saatler kala, Washington'da hareketlilik başladı.ABD Başkanı'la kritik görüşme için Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a giden Erdoğan havalimanına varmadan kentte hareketlilik ve önlemler başladı. Bu arada Havalimanına iniş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington temasları sırasında kalacağı Blair House Oteline geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'da kalacağı Blaır House oteli önünde polis geniş güvenlik önlemleri aldı.Çok sayıda kişinin ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle Erdoğan'a destek içinde toplandığı görülürken, pankartlarda "İslamofobiye karşı birleşme" çağrıları görüldü.Polis ekipleri, Erdoğan'ı desteğe gelenleri güvenlik gerekçesiyle otelin karşısındaki kaldırıma yönlendirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Beyaz Saray’da Trump’a konuk olacak. Trump’ın ABD Başkanı seçilmesinden bu yana ilk kez yüz yüze görüşecek olan iki lider, YPG’ye silah verilmesinden FETÖ elebaşısı Gülen’in iadesine, ekonomik işbirliğinden mülteci sorununa gündemde bulunan başlıkları konuşacak.Erdoğan’ın Trump’la paylaşacağı bir diğer konu ise ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, ikili ticaret ve yatırımların artırılması olacak. İki ülke arasındaki dış ticaret hacminin yaklaşık 4 milyar dolardan daha üst seviyeye çıkarılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı, bu çerçevede ABD’nin önde gelen şirketlerinin yöneticileriyle toplantı yapacak. Erdoğan’ın görüşeceği isimler arasında Coca Cola, Lockheed Martin, P&G, Boeing gibi şirketlerin yöneticileri olacak.Türkiye’nin ekonomi başlığında bir diğer önemli gündemi, AB ile ABD arasında yürütülen Transatlantik Ticaret Anlaşması (TTIP) görüşmelerine Türkiye’nin de dahil edilmesini sağlamak.Erdoğan ve Trump, Beyaz Saray’da bir araya gelecek. İki lider, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyecek. Trump’ın Erdoğan onuruna bir yemek vermesi de gündemde. Erdoğan, sivil toplum ve düşünce kuruluşları, iş qadamları temsilcileriyle de bir araya gelecek.Erdoğan’ın en önemi gündem maddesi YPG olacak. Görüşmede, Washington’un Suriye’de YPG’ye destek vermekte yanlış yaptığı ve YPG’ye yapılan silah yardımının NATO müttefiki Türkiye’ye tehdit oluşturacağı mesajı verilecek. YPG’nin terör örgütü PKK’nın kolu olduğunu ispatlayan görüntü ve dokümanlardan oluşan bir dosya da Trump’a iletilecek. Meşru bir partner yerine terör örgütü YPG’nin Rakka operasyonunda kullanılmasının model ortaklığa sığmadığı vurgulanacak. Görüşmede FETÖ elebaşısı Gülen’in iadesi konusu da detaylı olarak ele alınacak. Erdoğan, Gülen’in geçici tutuklanması ve idari tedbir alınması konusunda Trump’tan güvence isteyecek. Suriye’nin geleceğine yönelik çabalar ve Suriyeli mülteci krizi de gündeme gelecek konular arasında.Erdoğan, ABD ziyaretinde Musevilerin yanı sıra farklı toplum kesimleriyle de bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı, burada, Ortadoğu barış süreci, Filistin sorunu ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak.