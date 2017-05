Erdoğan yeniden Genel Başkan; Yenilik ve rerform sözü verdi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YENİDEN AK PARTİ LİDERİ

YENİ BÜYÜK REFORMLAR GELİYOR

"ALLAH BİZİ, SİZLERE MAHCUP OLMAKTAN KORUSUN"

DEVLET BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

kongresinde partisinin yeniden genel Başkanlığına seçilen Cumhurbaşkanıhem vatandaşlara, hem siyasilere, hem teşkilatına hem de kadınlara ayrı ayrı mesajlar verdi. Erdoğan FETÖ ile mücadele konusuna ayrı bir vurgu yaparak "Şimdi hedefimiz, inşallah bu yıl sonuna kadar teşkilatlarımızda ciddi bir yenileşmeye gitmektir" derken, FETÖ ile mücadele için "Ucu en yakınlarımıza dokunsa bile FETÖ ile mücadelede desteğe çağırıyorum" dediCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genel başkanlığına seçilmesinin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, "Bu kongremiz, yeni bir başlangıçtır. Hem partimize hem ülkemize yapacağımız hizmetlerle yeni bir döneme giriyoruz. Önümüzdeki dönemde, Türkiye'nin terörle mücadeleden hak ve özgürlüklerin genişletilmesine, ekonomiye kadar her alanda sıçrama olacaktır" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 3'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, bin 414 oyla AK Parti genel başkanlığına seçildi. Yeniden AK Parti'nin genel başkanı olan Erdoğan, sonucun açıklanmasının ardından teşekkür konuşması yaptı. Önümüzdeki dönemde, Türkiye'de her alanda sıçrama olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:"Kongrenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. 998 günlük hasretin ardından büyük kongremizle sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Şahsımı genel başkanlık görevine gördüğünüz için ayrı ayrı şükranlarımız sunuyorum. Genel merkezin yönetim organları seçimini tamamladık. Seçilen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu kongremiz yeni bir başlangıçtır. Hem partimize hem ülkemize yapacağımız hizmetler yeni bir döneme giriyoruz. 16 yıldaki tecrübemizde bütün bu tecrübelerin de ışığında yeni dönemde her bakımdan mühim işler başarmanın mücadelesini vereceğiz. Önümüzdeki dönem Türkiye'nin terörle mücadelede, hak ve özgürlüklerin genişletilmesinden, ekonomiye her alanda sıçrama olacaktır. Kaybedeceğimiz anımız yoktur. Yeni ve büyük reformları hayata geçireceğiz. Önce 2019, ardından 2023'e kadar yapacağımız çalışmaların hepsini takvime bağladık. Bu yıl sonuna kadar tüm teşkilatlarımız elden geçirmek suretiyle teşkilatlarımızı yenilemenin adımlarını atacağız. Bundan sonraki dönem icraatta sıçrama dönemi olacaktır. Millete icraat şereftir. Bu anlayışla tempomuzu daha da yükselteceğiz. 2019'a kadar demokrasi ve ekonomide milletimizin talebi olan reformları hayata geçirmekte kararlıyız. 2019'a kadar büyüme istihdam rakamlarını hızla yukarıya doğru çıkartacağız. Terör örgütleriyle mücadelemiz tavizsiz ve cesaretle yürütmeye devam edeceğiz"AK Parti'nin çeşitli faaliyetlerinde, çok daha fazla istişare yapılacağını belirten Erdoğan, "İl kongreleri, belediye başkanları toplantılar, toplu açılış törenlerimizi sürdüreceğiz. Burada bugün besmeleyi çektik. Rabb'im bizi, sizlere ve milletimize mahcup olmaktan korusun. Bizi şafak vakti doğup ezan vakti ölenlerden eylemesin. Nerden geldiğini unutup nereye gideceğini şaşıranlardan eylemesin" dedi.Anayasa değişikliği referandumu için gayret gösteren herkese teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek parlamentoda gerek parlamento dışında sizlerle beraber başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere büyük gayret gösterdiler ve destek verdiler. Büyük Birlik Partisi ve HÜDA PAR da destek veren partiler oldu. Kendilerine de şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.