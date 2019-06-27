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Erken terhis başladı, kışlalarda terhis sevinci

12 ay askerlik yapanların, önceki gün çıkan yeni askerlik yasasından yararlanma süreci başladı. Binlerce genç erken terhis alarak evlerine dönüyor..

Erken terhis başladı, kışlalarda terhis sevinci

12 ay askerlik yapanların, önceki gün çıkan yeni askerlik yasasından yararlanma süreci başladı. Binlerce genç erken terhis alarak evlerine dönüyor..

27 Haziran 2019 Perşembe 12:25
Erken terhis başladı, kışlalarda terhis sevinci

Erken terhis başladı, kışlalarda terhis sevinci

Kışlalarda erken terhis başladı. Yüzbinlerce ailenin beklediği yasanın dün yürürlüğe girmesinin ardından bugün sabah erken terhis olmayı hak kazanan binlerce asker kışlalardan çıkarak evlerinin yolunu tuttu. 

Yeni askerlik yasasının onaylanması ve Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından erken terhis olan ilk askerler için otobüs şirketleri ek seferler düzenliyor..

Askerlik süresini 12 aydan 6 aya düşüren yasa Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla onaylanmasının ardından yeni askerlik sistemi gelmiş oldu. Hali hazırda 12 aylık askerlik yapanların ise erken terhisten yararlanacağı bildirildi.


ERKEN TERHİS NE KADAR SÜRECEK?

Yeni yasa ile birlikte 6 aylık askerlik süresini tamamlamış olan er ve erbaşların terhis süreci başladı. 
Ayrıca, 6 aylık askerlik sürelerini tamamalayanlar kendi istemeleri ve uygun görülmeleri halinde askerlik hizmetine devam edebilecek. Bu kişilere 2 bin lira maaş verilecek. Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır’da görev yapan askerlere ise ek bin lira verilecek.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİLER

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek için uygulanacak düzenlemeye göre, askerlik çağı, nüfus kayıtlarına göre her erkeğin 20 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününden başlayan ve 41 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününde sona eren süreyi içeriyor.

Teklife göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek askerlik hizmeti yapmaya mecbur olacak, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.

Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi halinde, bu kanuna tabi yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silah altına alınmalarının esasları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

Askerlik hizmet sürelerini, ihtiyaca göre bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanınca karar verilebilecek.

Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek.

Bu şekilde askerlik hizmetine devam edenlerin vazgeçme talepleri kabul edilmeyecek. Bu yükümlüler hakkında ilk 6 aylık hizmet süresi için ayrı, diğer 6 aylık hizmet süresi için ayrı terhis belgesi tanzim edilecek.

Bu kapsamda askerlik hizmetine devam edenlerin sayı, istek, tercih durumları ve özlük hakları, ilgili kuvvet komutanlıkları tarafından yürütülecek.

Bu kapsamda askerlik hizmetine devam edenlere, görevlerinin devamı süresince, net asgari ücretten az olmamak üzere Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenecek.

Yedek subay ve yedek astsubay yetiştirme süreleri Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek.

Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.

Kanunda tespit edilen esaslar dışında muvazzaflık hizmetini yapmadıkça veya yapmış sayılmadıkça hiçbir yükümlü askerlik çağı dışına çıkarılamayacak.

Genelkurmay Başkanlığı, TSK'nin ihtiyaç miktarını ve tahsis oranını Milli Savunma Bakanlığına bildirecek. Bakanlıkça ihtiyaç miktarı ve oranlarına göre tahsis yapılacak.

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