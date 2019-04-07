Ertuğrul şehitleri anıldı

10'uncu Geleneksel Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anma Günü, baharın müjdecisi sakura çiçekleriyle renklenen Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde gerçekleştirildi.



Tekfen Holding ve Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB) Kurucusu Ali Nihat Gökyiğit, "Her yıl bu bahçede buluşmak ve sakura çiçekleriyle şehitlerimizi anmak artık bir gelenek haline geldi" dedi.



Ev sahipliği yaptığı binlerce canlı türüyle başta İstanbullular olmak üzere tüm doğa dostları için eşsiz bir mekân olan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB), geleneksel olarak Türk – Japon dostluğunun şerefine "Ertuğrul Fırkateyni Şehitlerini Anma Töreni"ni 10'uncu kez düzenledi.

Tekfen Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı aynı zamanda da NGBB kurucusu Ali Nihat Gökyiğit'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı yetkililerin yanı sıra, Japonya Başkonsolosu Hisao Nishimaki, Japonya Kültür Ataşesi Seumitsu Takumi ve çok sayıda doğa dostu katıldı.

Anma töreninde konuşan Gökyiğit, Türk ve Japon halklarını birbirine yakınlaştıran elim kazanın üzerinden 129 yıl geçtiğini hatırlattı. 2005 yılında şehitlerin anısına Sakura Vakfı tarafından bahçeye hediye edilen 527 kiraz fidanının çiçek açtığı dönemde anma törenini gerçekleştirdiklerini söyleyen Gökyiğit, "Her yıl bu bahçede buluşmak ve sakura çiçekleriyle şehitlerimizi anmak artık bir gelenek haline geldi" dedi. Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine sunduğu katkılar nedeniyle "Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı" Japonya Devlet Nişanı ile ödüllendirildiğini hatırlatan Gökyiğit, bu vesileyle Japonya'ya bir kez daha teşekkür etti.

Türk ve Japon çocuklardan geleneksel Japon Müziği

Törene katılan misafirler, geleneksel Japon müziği ve ikramı ile karşılandı. Saygı duruşu, Türk ve Japon milli marşları ve anma konuşmaları ile başlayan tören Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Bandosu dinletisi ile devam etti. Anma konuşmalarının ardından Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olan 527 askerin adının yer aldığı şehitlik anıtı ziyaret edildi. Tören, bahçenin İstanbul adasındaki amfitiyatrosunda Samida konseriyle sona erdi.

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB)

1995 yılında Ali Nihat Gökyiğit tarafından eşi Nezahat Gökyiğit adına hatıra parkı oluşturulmak amacıyla kurulmuş ve başlangıçta 'hatıra parkı' amacına yönelik bir bitkilendirme ve ağaçlandırma planı uygulanmıştır. Daha sonra amaç değiştirilerek, bir botanik bahçesi olma yolunda çalışmalara başlanarak 2002 yılında halkın ziyaretine açılmış ve 2003 yılında adı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi olarak değiştirilmiştir. NGBB, İstanbullular için bir nefes alma noktası olmasının yanı sıra, önemli bir araştırma, eğitim ve öğretim merkezidir.