Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
98783
ALTIN
234.335
DOLAR
5.6195
STERLİN
7.3498
EURO
6.3121

Ertuğrul şehitleri anıldı 

Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri 10'uncu kez Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde düzenlenen törenle anıldı..

Ertuğrul şehitleri anıldı 

Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri 10'uncu kez Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde düzenlenen törenle anıldı..

07 Nisan 2019 Pazar 23:13
Ertuğrul şehitleri anıldı 

Ertuğrul şehitleri anıldı 

10'uncu Geleneksel Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anma Günü, baharın müjdecisi sakura çiçekleriyle renklenen Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde gerçekleştirildi.


Tekfen Holding ve Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB) Kurucusu Ali Nihat Gökyiğit, "Her yıl bu bahçede buluşmak ve sakura çiçekleriyle şehitlerimizi anmak artık bir gelenek haline geldi" dedi.


Ev sahipliği yaptığı binlerce canlı türüyle başta İstanbullular olmak üzere tüm doğa dostları için eşsiz bir mekân olan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB), geleneksel olarak Türk – Japon dostluğunun şerefine "Ertuğrul Fırkateyni Şehitlerini Anma Töreni"ni 10'uncu kez düzenledi.

Tekfen Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı aynı zamanda da NGBB kurucusu Ali Nihat Gökyiğit'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı yetkililerin yanı sıra, Japonya Başkonsolosu Hisao Nishimaki, Japonya Kültür Ataşesi Seumitsu Takumi ve çok sayıda doğa dostu katıldı.

Anma töreninde konuşan Gökyiğit, Türk ve Japon halklarını birbirine yakınlaştıran elim kazanın üzerinden 129 yıl geçtiğini hatırlattı. 2005 yılında şehitlerin anısına Sakura Vakfı tarafından bahçeye hediye edilen 527 kiraz fidanının çiçek açtığı dönemde anma törenini gerçekleştirdiklerini söyleyen Gökyiğit, "Her yıl bu bahçede buluşmak ve sakura çiçekleriyle şehitlerimizi anmak artık bir gelenek haline geldi" dedi. Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine sunduğu katkılar nedeniyle "Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı" Japonya Devlet Nişanı ile ödüllendirildiğini hatırlatan Gökyiğit, bu vesileyle Japonya'ya bir kez daha teşekkür etti.

Türk ve Japon çocuklardan geleneksel Japon Müziği

Törene katılan misafirler, geleneksel Japon müziği ve ikramı ile karşılandı. Saygı duruşu, Türk ve Japon milli marşları ve anma konuşmaları ile başlayan tören Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Bandosu dinletisi ile devam etti. Anma konuşmalarının ardından Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olan 527 askerin adının yer aldığı şehitlik anıtı ziyaret edildi. Tören, bahçenin İstanbul adasındaki amfitiyatrosunda Samida konseriyle sona erdi.

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB)

1995 yılında Ali Nihat Gökyiğit tarafından eşi Nezahat Gökyiğit adına hatıra parkı oluşturulmak amacıyla kurulmuş ve başlangıçta 'hatıra parkı' amacına yönelik bir bitkilendirme ve ağaçlandırma planı uygulanmıştır. Daha sonra amaç değiştirilerek, bir botanik bahçesi olma yolunda çalışmalara başlanarak 2002 yılında halkın ziyaretine açılmış ve 2003 yılında adı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi olarak değiştirilmiştir. NGBB, İstanbullular için bir nefes alma noktası olmasının yanı sıra, önemli bir araştırma, eğitim ve öğretim merkezidir.

Ertuğrul Fırkateyninden dünyadaki en eski mermiler çıkarıldı
Ertuğrul Fırkateyninden dünyadaki en eski mermiler çıkarıldı
Ertuğrul 1890 Japon Akademi ödülüne 10 dalda aday oldu
Ertuğrul 1890 Japon Akademi ödülüne 10 dalda aday oldu
'Ertuğrul 1890' filmi 25 Aralıkta vizyonda
'Ertuğrul 1890' filmi 25 Aralıkta vizyonda
TRT'nin Zeyrek ile Çeyrek işkencesi...
TRT'nin Zeyrek ile Çeyrek işkencesi...
Son Güncelleme: 07.04.2019 23:20
Anahtar Kelimeler:
Tekfen HoldingErtuğrul Fırkateyni Şehitleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mansur Yavaş mazbatasını alıyor | Saati bile belli
Mansur Yavaş mazbatasını alıyor | Saati bile belli
AK Parti, İstanbul'da tüm oyların sayılmasını istiyor
AK Parti, İstanbul'da tüm oyların sayılmasını istiyor
Tecavüzcü Profesör için sosyal medya kampanyası saldırganı tutuklattı
Tecavüzcü Profesör için sosyal medya kampanyası saldırganı tutuklattı
İstanbul'da sona yaklaşıldı
İstanbul'da sona yaklaşıldı
Ortakaraören’in kadın muhtarı, başkan gibi çalışıcak
Ortakaraören’in kadın muhtarı, başkan gibi çalışıcak
Sandıklar bir kez daha birinci " Kesimoğlu" dedi
Sandıklar bir kez daha birinci " Kesimoğlu" dedi
Hatay'dan acı haber, Suriye'den ateş açıldı 1 şehidimiz var
Hatay'dan acı haber, Suriye'den ateş açıldı 1 şehidimiz var
Mansur Yavaş 90 yaşındaki Halime nineyi ziyaret etti
Mansur Yavaş 90 yaşındaki Halime nineyi ziyaret etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort