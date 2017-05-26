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26 Mayıs 2017 Cuma 20:42

Eruh'ta çatışma, 1 asker şehit oldu

Siirt'in Eruh İlçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Eruh'ta çatışma, 1 asker şehit oldu
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Eruh'ta çatışma, 1 asker şehit oldu

Siirt'in Eruh İlçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Eruh İlçesi'nin Çırav Dağı bölgesindeki operasyon yapan güvenlik güçleri akşam saatlerinde Akmeşe Mevkii'nde bir grup teröristle karşılaştı ve çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşle 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Yaralı asker, helikopterle Siirt'e getirilerek Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Bölgeye sevk edilen takviye birliklerin de katılımıyla, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyon devam ediyor.

 
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Eruhta çatışma
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