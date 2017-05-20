Erzincan'da deprem, Erzincan Işıkpınar 4.2 ile sarsıldı

AKDENİZ'DE İKİ BÜYÜK DEPREM

AYRINTILAR GELİYOR

Erzincan Işıkpınar'da meydana gelen depremin şiddeti 4.2 olarak açıklandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Erzincan Işıkpınar'da saat 14.05'te deprem meydana geldi. Deprem yerin 5.0 KM derinliğinde oluştu. Erzincan il merkezinde yoğun olarak hissedilen deprem vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.Deprem, Erzincan il merkezi başta olmak üzere, Üzümyü, Yoğurlu, Çukurkuyu, Yalnızbağ, Göyne gibi yerleşim birimlerinde de hissedildi. Çevre ilçelerde de hissedilen depremin yıkıma neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.Erzin'da hissedilen 4.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Türkiye'nin Güney Batı sahillerinde hissedilen iki önemli deprem daha kaydedildi. Aynı dakikalarda meydana gelen iki depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 4.4 ve 4.3 olarak duyuruldu. Deprem Fethiye ve Kaş sahillerinde de hissedildi.