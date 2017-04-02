Erzurum'da aç kurt saldırdı, 4 yaralı var

YARALI VATANDAŞLAR HASTANEYE KALDIRILDI

KUDUZ AŞISI YAPILDI

Sert geçen uzun kış mevsiminin hüküm sürdüğü Erzurum Şenkaya'da aç kalan kurt, köye indi. Vatandaşlara saldıran kurt aynı aileden 4 kişiyi yaraladı.Erzurum'un Şenkaya İlçesi'ne bağlı Yoğurtçular Köyü'ne inen aç kurt, Hasanoğlu Ailesinin koyun sürüsüne saldırdı. Müdahale eden aile fertlerinden 4 kişiye de saldırıp çeşitli yerlerinden yaralayan kurt baltayla öldürüldü.Olay dün saat 15.30 sıralarında ilçe merkezine 32 kilometre uzaklıktaki'nde meydana geldi. Dağda aç kalınca yiyecek bulmak için köye inen kurt, hayvancılık yapan Ali Hasanoğlu'nun evinin yakınında otlayan koyun ve kuzularına saldırdı. Aç kurt sürüdeki bir koyun ile 2 kuzuyu boğazlarken, sesleri duyan aile fertleri koşup gelerek müdahale etti.Kurt bu kez onlara da saldırdı(46), eşi(44) babası(71) ve annesi'nu (72) çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralı aile fertlerinden Ali Hasanoğlu, son bir hamleyle baltayı kapıp kurdu öldürdü.Yaralılar, köye gelen 112 Sağlık ekibi tarafından Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste kurdun yaraladığı yerlere dikiş atılan ve pansuman yapılan Hasanoğlu ailesinin fertlerine kuduz aşısı da yapıldı. Doktorlar yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.Köylerinde daha önce de böyle bir olayın yaşandığını söyleyen Ali Hasanoğlu "Koyun ve kuzuların sesini duyup gittiğimizde sürüye bir kurdun saldırdığını gördük. Onu kovalamak isterken bu kez bize yöneldi. Önüne geleni ısıran kurdu elime geçirdiğim balta ile birkaç kez vurarak güçlükle öldürdüm. O anlar gözümün önünden hiç gitmiyor. Kurdu öldürmesem hepimizi parçalayacaktı."