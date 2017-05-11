Erzurum'da deprem, Aziziye 5.0 ile sallandı

AYRINTILAR GELİYOR

Erzurum Aziziye yakınlarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya yarattı.Erzurum'a bağlı Aziziye ilçesi Halilkaya köyü yakınlarında meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 21.08 sıralarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem yerin 12 KM derinliğinde oluştu.başta olmak üzere,, gibi yerleşimbirimlerinde hissedilen depremin can ve mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.5.0 büyüklüğündeki depremin hemen ardındanmevkiinde 2.7, Koşapınar 2.6 ile büyüklüğünde iki ayrı deprem daha kaydedildi.