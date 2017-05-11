Erzurum'da deprem, Aziziye 5.0 ile sallandı

Erzurum Aziziye yakınlarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya yarattı.
Erzurum'a bağlı Aziziye ilçesi Halilkaya köyü yakınlarında meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 21.08 sıralarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem yerin 12 KM derinliğinde oluştu.
Petekkaya başta olmak üzere, Aziziye, Madenbucağı, Başçakmak, Çayköy, Yoncalık, gibi yerleşimbirimlerinde hissedilen depremin can ve mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
5.0 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Aşağıcanören mevkiinde 2.7, Koşapınar 2.6 ile büyüklüğünde iki ayrı deprem daha kaydedildi.
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