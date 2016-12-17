Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Aralık 2016 Cumartesi 16:52

Erzurum şehidini bekliyor: Arif Tuğ yarın toprağa verilecek

Kayseri'deki terö saldırısında şehit olan çavuş 20 yaşındaki Arif Tuğ'un acı haberi, Erzurum'un Şenkaya İlçesi'ne bağlı Çamlıalan Köyü'nde oturan ailesine ulaştı.

Erzurum şehidini bekliyor: Arif Tuğ yarın toprağa verilecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Erzurum şehidini bekliyor: Arif Tuğ yarın toprağa verilecek


Çavuş Arif Tuğ'un şehit olduğu haberini Erzurum'un Şenkaya İlçesi'ne bağlı Çamlıalan Köyü'nde oturan ailesine, sağlık ekipleri eşliğinde askeri yetkililer verdi.


Acı haberi alan Songül ve Haydar Tuğ çifti, gözyaşı döküp sinir krizi geçirdi. Türk bayraklarının asıldığı şehit evi, taziyeye gelenlerle dolup taştı.
Ailenin 5 çocuğundan en büyüğü ve bekar olan Arif Tuğ'un terhisine 53 gün kala şehit olduğu belirtildi.
Şehit Tuğ'un cenazesi, yarın Erzurum'da düzenlenen cenaze töreninin ardından köyünde toprağa verilecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kümese giren tilkiyi tavuklar kovaladı: Böylesi masallara bile çok ters Kümese giren tilkiyi tavuklar kovaladı: Böylesi...
Devlet Bahçeli'den, Fırat Kalkanı Açıklaması: Ne pahasına Devlet Bahçeli'den, Fırat Kalkanı Açıklaması:...
FETÖ'cü gazetecilerin de mal varlığına el konuluyor FETÖ'cü gazetecilerin de mal varlığına el...
Suriye'de şehit düşen askerlerin kimlikleri belli oldu Suriye'de şehit düşen askerlerin kimlikleri...
Suriye şehitlerinin sayısı 16'ya yükseldi Suriye şehitlerinin sayısı 16'ya yükseldi
Konya Ereğlili Buraz Boz Suriye'de şehit düştü Konya Ereğlili Buraz Boz Suriye'de şehit düştü
Yukarı Çık

Kümese giren tilkiyi tavuklar kovaladı: Böylesi...
Kurnaz tilki, tavuk çiftliğinin tel örgülerini atladı, çiftliği koruyan azgın köpekleri de atlatmayı...

Haberi Oku