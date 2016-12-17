Erzurum şehidini bekliyor: Arif Tuğ yarın toprağa verilecek

'un şehit olduğu haberini Erzurum'un Şenkaya İlçesi'ne bağlı Çamlıalan Köyü'nde oturan ailesine, sağlık ekipleri eşliğinde askeri yetkililer verdi.Acı haberi alan Songül ve Haydar Tuğ çifti, gözyaşı döküp sinir krizi geçirdi. Türk bayraklarının asıldığı şehit evi, taziyeye gelenlerle dolup taştı.Ailenin 5 çocuğundan en büyüğü ve bekar olan Arif Tuğ'un terhisine 53 gün kala şehit olduğu belirtildi.Şehit Tuğ'un cenazesi, yarın Erzurum'da düzenlenen cenaze töreninin ardından köyünde toprağa verilecek.