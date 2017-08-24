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Eş değiştirme programı; Canlı yayında eş değiştirmişler

Canlı yayında eş değiştirerek evliliklerini kurtardığını iddia eden çiftleri konuşturan LifeTime Turkey adlı kanala ceza yağdı.

Eş değiştirme programı; Canlı yayında eş değiştirmişler

Canlı yayında eş değiştirerek evliliklerini kurtardığını iddia eden çiftleri konuşturan LifeTime Turkey adlı kanala ceza yağdı.

24 Ağustos 2017 Perşembe 16:39
Eş değiştirme programı; Canlı yayında eş değiştirmişler

Eş değiştirme programı; Canlı yayında eş değiştirmişler

Lifetime Turkey adlı TV kanalında canlı yayında eş değiştirildiği ortaya çıktı. Türkiye,  canlı yayında eş değiştirme rezaletini RTÜK tarafından verilen ceza ile öğrendi. Uydu üzerinden Türkiye'den de izlenen LifeTimeTurkey adlı kanalda, çiftler güya 'Evliliklerini kurtarmak, sağlıklı iletişim kurmak' adına birer hafta arayla eşlerini başka evlerde kalmaya gönderdiği belirlendi.

EVLİLİKLERİNİN DOĞRULUĞUNU SORGULAYAN ÇİFTLER

LifeTime TV program tanıtımını masum kelimelerle süslediği ortaya çıktı. Eşleri değiştirerek evlilikleri kurtardıklarını ya da daha mutlu hayat kurduğunu söyleyenlerin ekranlara getirildiği programda Türk aile yapısına uymayan ve ahlaksızlığı teşvik eden yaşam tarzına izleyenlerden tepki yağdı.


"Evliliklerinin doğruluğunu sorgulayan çiftlerin farklı evlerde, farklı bireylerle yaşadığı deneyimleri" ekranlara getiren Seven Year Switch adlı programın şimdiye kadar yayınlanan 7 ayrı bölümünde eş değiştiren çiftlerin yaşadıkları ulu orta anlatılmış.

HİSTORY KANAL İLE AYNI ŞİRKETİN

 +7 logosuyla yayınlanan programa RTÜK tarafından kesilen ağır para cezasının ardından söz konusu programı devam ettirip ettirmeyeceği bilinliyor. History, Viceland, LMN fyi kanallarını da bünyesinde bulunduran A+E Television Networks'un bünyesinde yer alan LifeTime 2016 yılından itibaren Turksat 4A uydusu üzerinden doğrudan, Digiturk, Dsmart, Tivibu, Teledünya, Filbox ve Turkcell TV gibi platformlardan izleyicilere ulaşıyor...

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Liftime kendini tanıttığı bölümde, tüm dünyada izlenen programların lokal formatlarını da hazırladığını duyurmuştu. Program tanımıtlarında gösterilen eş değiştirme görüntülerinin farklı ülkelerde çekildiği bildiriliyor. Program tanıtımlarının sonunda kullanılan "Siz de deneyin" sloganı gözlerden kaçmıyor.


CİN MEKTUBU YOLLAYAN KANALLARA DA CEZA KESİLDİ

Bu arada bazı tv kanallarında cin mektubu, nazar duası, aile içi muhabbet mektubu gibi ürünler sattığı belirlenen kanallara da ağır cezalar kesildi. Bedir TV'nin ise kurban hissesi sattığı ortaya çıktı. "Afrika'da kurban kampanyası" adı altında vatandaşlardan 60'ar lira toplayan ve bu paraları birleştirerek Afrika'da kurban kestiğini iddia eden kanala, en üst seviye olan yüzde 3 oranında para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

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Son Güncelleme: 24.08.2017 18:24
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