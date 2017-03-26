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26 Mart 2017 Pazar 09:48

Eşine dayak attığı iddia edilen vali yardımcısı konuştu; Eşim rahatsız

Eşine şiddet uyguladığı iddia edilen vali yardımcısı Ş.K., bugün dün gazetelerde yer alan habere açıklık getirdi. Ş.K. eşinde Bipolar Bozukluk olduğunu belirterek "Malesef eşim tedaviyi kabul etmiyor" diyerek yakındı

Eşine dayak attığı iddia edilen vali yardımcısı konuştu; Eşim rahatsız
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Eşine dayak attığı iddia edilen vali yardımcısı konuştu; Eşim rahatsız

Dün eşine şiddet uyguladığı iddia edilen vali yardımcısı haberi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gazete Habertürk'te yer alan haberin ardından bugün, açıklama yapan ve iddiaları yalanyayan Vali Yardımcısı Ş.K. Tarih öğretmeni olan eşi B.K.'ya şiddet uyguladığı eşinin psikolojik rahatsızlığı olduğunu ileri sürdü. Kendisinin de bir baba olduğunu söyleyen vali yardımcısı Ş.K. "Baba olarak çocuğumun nerede olduğunu bilmek zorunda değil miyim?" diyerek konuya açıklık getirdi. Dün sitemizde yer alan haberin içinden çıkan dram kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Tek kaynaktan gelen haberde, suskunluğunu bozan Vali Yardımcısı Ş.K. konunun halen Yargıtay aşamasında olduğunu açıkladı.

EŞİMİ KADIN KAYMAKAM YÖNLENDİRDİ

Sakarya'daki bir kadın kaymakamın yönlendirmesiyle eşinin kendisinden habersiz evi terk edip sığınmaevine yerleştiğini belirten Vali Yardımcısı Ş.K. şöyle devam etti. "Eşimin hasta olduğunu bildiğim için Sakarya'ya gittim. İstanbul'daki ailesiyle görüştüm, barışıp oradan çıkartmak istedim. Ama benimle gelmedi. Kaymakam ve vali yardımcısının eşi onu yönlendirdi. Hakkımda 6 ay uzaklaştırma kararı verildi.

MAHKEME İKİMİZİ DE HASTANEYE SEVK ETTİ

Akıl hastanesine yatırılıp tedavi görmem gibi tedbir kararları aldılar. Kararın gözden geçirilmesini istedim. Mahkeme ise eşimin can güvenliği olmadığı gerekçesiyle işyeri değiştirilmesi kararını verdi. Mahkeme ikimizi birden hastaneye sevk etti. Benimle ilgili ‘Öfke kontrolü bozukluğu yoktur' raporu verildi."
Eşinin 2015'in ekim ayında Sakarya'da boşanma davası açtığını söyleyen Ş.K., "Dava halen Yargıtay'da. Baba olarak çocuğumun nerede olduğunu bilmek zorunda değil miyim? Bu süreçte eşimin ailesiyle sürekli görüştüm.
Bipolar bozukluk böyle hastaların normal tepkileri. Bu hastalık kolay teşhis edilen bir durum değil. Eşimi ve çocuğumu seven bir insanım. Onlara şiddet uygulamadım. Eşim bana, ‘Boşanmakta kararlıyım. Sen de kendine yeni bir hayat kur. Ben burada mutluyum' dedi. Ben de saygı duyarım ‘Tamam' dedim" dedi.
Vali Yardımcısı Ş.K., yaşananları anlatırken eşinde evlendikten sonra hastalığı başgösterdiğini belirterek şunları söyledi; "Psikiyatra birlikte gittik. Sakarya'ya gittikten sonra oradan döndürmek için çok uğraştım. Barışmaya çalıştım yanaşmadı. Tedavi ettirmeye çalışırken uzaklaştırma kararı çıkarttı. Bir ay önce yüz yüze görüştüm. Boşanma kararına saygı duyuyorum" dedi.

‘TEDAVİYİ KABUL ETMEDİ'

Vali Yardımcısı Ş.K., iddialarla ilgili şunları anlattı: "Eşimin zaman zaman atak dönemleri olan şizofreniye dönüşme ihtimali olan bir rahatsızlığı var. Bu hastalar tedaviyi reddettikleri gibi hastalığı da kabul etmiyorlar. 2 yıl önce aniden atak dönemi başladı. Birlikte psikiyatra gittik. Uzman durumu fark etmiş. İkimize de ilaç önerdi. Bana da vermesinin amacı, eşimin bu ilacı kullanmasını sağlamaktı. Çünkü bu hastalar tedaviyi reddediyordu. İlk dönemler her şey yolundaydı. Ama birileri ona ilaç kullanmamasını söylemiş, ‘Seni hasta yapmaya çalışıyor' diye kandırmışlar."

 
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