Eski kocasından düğün parası isteyen kadın

Eski eşinin verdiği nafakayı az bularak artırmak isteyen kadının "Nişanlımla 4 yıldır evlenemiyoruz" dediği iddiası sosyal medyayı salladı. Sosyal medyada yapılan bir paylaşım bir anda gündem oldu. Tarkan Hepalkaç isimli kullanıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, boşandığı eski eşinin nafaka artırım davasına nişanlısıyla el ele geldiğini iddia etti. Kendisine, '4 senedir nişanlıyız, evlenemiyoruz nafakayı arttır' dediğini öne sürdü. Bu iddia sosyal medyada hızla yayılınca, kullanıcılardan tepki yağdı!



İzmir'de yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Tarkan Hepalkaç isimli bir kullanıcının Twitter'da yaşadıklarını paylaşmasının ardından birçok kullanıcıdan destek mesajları yağmaya başladı. İddiaya göre, boşandığı eşine senelerdir nafaka ödeyen Hepalkaç, eski eşinin nafaka artırım talep ettiğini ve bu davalara nişanlısıyla el ele geldiğini söyledi.

'EVLENEMİYORUZ NAFAKAYI ARTTIR'

Postadaki habere göre, mahkemeye nişanlısıyla katılan eski eşinin '4 yıldır nişanlıyız. Maddi imkansızlıktan evlenemiyoruz. Nafakayı arttır' sözleri üzerine neye uğradığını şaşıran Tarkan Hepalkaç tepkisini sosyal medya üzerinden gösterdi: "Bugün İzmir 6'ıncı Aile Mahkemesi'nde görülen nafaka artırım davama gittim. Karşı taraf nişanlısıyla geldi. Maddi durumlarının iyi olmadığı için 4 senedir nişanlı olduklarını evlenemediklerini nafakayı artırmak zorunda olduklarını söylediler."



SOSYAL MEDYA YIKILDI!

Bu paylaşımın ardından sosyal medyanın tek konusu bu ilginç boşanma hikâyesi oldu. Birçok kullanıcı Hepalkaç'a destek olurken aynı zamanda eski eşi de ağır bir şekilde eleştirdi. Tarkan Hepalkaç eski eşinin davalara nişanlısıyla katıldığını söyledi ve çektiği fotoğrafları da paylaştı. "Evet hem de mahkemeye böyle geliyorlar rezillik, ahlaksızlık söylenecek o kadar söz var ki maalesef eşim ve birçok bayan var" dedi.