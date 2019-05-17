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Esra Erol programında eşini pazarlayan adam gözaltına alındı

Günlerdir "Eşimi arıyorum yardım edin" diyerek Esra Erol programına katılan adam, eşini fuhuşa sürüklemekten gözaltına alındı. 

Esra Erol programında eşini pazarlayan adam gözaltına alındı

Günlerdir "Eşimi arıyorum yardım edin" diyerek Esra Erol programına katılan adam, eşini fuhuşa sürüklemekten gözaltına alındı. 

17 Mayıs 2019 Cuma 19:03
Esra Erol programında eşini pazarlayan adam gözaltına alındı

Esra Erol programında eşini pazarlayan adam gözaltına alındı..

Adı Gökhan Zambaoğlu. Adapazarı'ndan evini terk eden eşi Meryem'in evden kaçtığını, kaybolduğunu iddia ederek ATV'de Esra Erol'un programına çıktı, ama durum oldukça karışık.. Meryem adlı kadınla evliyken, amcasının oğlunun eşi Nebiye Taşdelen'le birlikte olan Gökhan Zambaoğlu'nun mide bulandıran hikayesi sosyal medyada sert tepkiye neden oldu,


Esra Erol programına 'Eşim Meryem evden kaçtı, çocuklarımın annesini bulamıyorum yardım' edin diyen adam, fuhuştan gözaltına alındı. İlginç olay, Esra Erol'un buğün yayınlanan programı sırasında meydana geldi. 

ATV'nin sevilen programlarından Esra Erol'a iki gün önce katılan Gökhan Zambaoğlu adlı şahıs, eşinin iki küçük çocuğunu bırakarak evden kaçtığını ve bulamadığını belirterek yardım istedi. Eşini Affettiğini ve geri dönmesini isteyen Gökhan Zambaoğlu adlı şahıs programın dünkü bölümünde ise ortaya korkunç iddialar atıldı. 
Programa annesi ile birlikte gelen Gökhan Zamoğlu'nun, Meryem ile evliyken, öz amcasının eşi Nebiye Taşdelen ile ilişki kurduğu ortaya çıktı. Amcasının imam nikahlı eşinin küçük çocuğuna şiddet uyguladığı ortaya çıkan Zambaoğlu hakkında izleyicilerden çok sayıda ihbar gelmeye başladı.

Zambaoğlu'nun evlilikle kandırdığı kadınları fuhuşa sürüklediği belirlendi. İki eşini de, bekar arkadaşlarına, esnaf, hatta yakın akrabalarına pazarladığı iddia edilen Gökhan Zambaoğlu'nun annesi canlı yayında fenalaştı. 


Meryem'den olan çocuklardan birinin Gökhan'a ait olmadığı DNA raporlarıyla belli olunca canlı yayında talihsiz kadın fenalaşarak yere yığıldı.
Hakkındaki tüm iddialara sessiz kalan Zambaoğlu program bitimine yakın stüdyoya gelen ekipler tarafından aile bireylerini fuhuşa sürüklemek suçlamasıyla gözaltına alarak karakola götürdü. Bu arada fuhuşa sürüklenen eş, gözaltına alınan Gökhan Zambaoğlu'na sert tepki gösterdi.


 

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Son Güncelleme: 17.05.2019 19:22
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Esra ErolAtvFuhuşAdapazarıMeryemGökhanEsra Erol ProgramıDNA
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