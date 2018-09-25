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Estetik ameliyata hakaret eden kocasına tazminat davası açtı

Göğsüne ve kalçasına yaptırdığı estetiği beğenmeyen eşinin kendisine hakaret ettiğini öne süren genç kadın, boşanma davasının yanı sıra 75 bin liralık da tazminat davası açtı

Estetik ameliyata hakaret eden kocasına tazminat davası açtı

Göğsüne ve kalçasına yaptırdığı estetiği beğenmeyen eşinin kendisine hakaret ettiğini öne süren genç kadın, boşanma davasının yanı sıra 75 bin liralık da tazminat davası açtı

25 Eylül 2018 Salı 08:11
Estetik ameliyata hakaret eden kocasına tazminat davası açtı

Estetik ameliyata hakaret eden kocasına tazminat davası açtı

Göğsüne ve kalçasına yaptırdığı estetiği beğenmeyen eşinin kendisine hakaret ettiğini öne süren genç kadın, boşanma davasının yanı sıra 75 bin liralık da tazminat davası açtı


Eşinin kalçasına ve göğsüne yaptırdığı estetik boşanma ve tazminat davalarına konu oldu. İstanbul Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açan Nalan H., vücudunun özel yerlerine estetik yaptırdıktan sonra eşi Akif H.’nin hakaretlerinin çekilmez hal aldığını dilekçesinde şöyle anlattı: "Eşim Akif H.’nin de onayını alarak göğüs ve kalça bölgelerime küçük bir operasyonla estetik yaptırdım. İlk zamanlar hoşuna gitti. Göğüslerime biraz dikleştirdiğim halde bana ‘sarkık göğüslerin yüzünden ineğe benziyorsun. Kalçalarında estetikten sonra koca g. .. hayvanlar gibisin’ gibi hakaretlerde bulunmaya başladı. Estetiğim de hiçbir problem yoktu. Ben de memnun kalmıştım. Ancak benzetmeleri yüzünden evlilik hayatımızda tartışmalar artarak devam etti. Yatağını bile ayırdı."


"PSİKOLOJİMİ DE BOZDU, OLAYI HERKESLE PAYLAŞTI"

Vatan gazetesinden bugün Tolga Atar imzasıyla yayınlanan habere göre yaptırdığı estetiği sadece eşinin bildiğini söyleyen Nalan H., “Estetik konusu eşimle aramızda idi. Ama tartışmalar yaşanmaya başladıktan sonra, benim ve kendi ailesi ile ile arkadaş ortamlarında estetik yaptırdığımı herkese söyledi. Herkesin içinde beni alaycı laflar ile beni rencide ediyordu. Psikolojimi de bozdu” diyerek boşanmak istedi. Eşinden toplam 75 bin TL maddi-manevi tazminat talebinde bulunan Nalan H. yaşadığı travmadan dolayı unutkanlık ve ellerinde uyuşma tedavisi için hastane raporu aldığını ilaç tedavisi gördüğünü ileri sürdü.

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