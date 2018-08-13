Ev alev alev yanarken, yangını eşine izleten adam



Samsun'da itfaiye erlerinin alevleri söndürmek için mücadele ettiği yangını vatandaşlar dehşetle izlerken, mahalle sakinlerinden birinin yangını cep telefonundan işine izletirken el sallaması görenleri hayrete düşürdü.

Samsun'da bir evde elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle mahalleli korku donlu anlar yaşadı. Bir taksicinin yangını görerek polise ve itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler, evin kapılarının kapalı olması ve dairede kimsenin olmaması nedeniyle camdan içeri girerek yangına müdahale etti. O sırada sokaktan geçen vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak yangını sosyal medya üzerinden canlı olarak paylaştı.



EŞİNE GÖRÜNTÜLÜ OLARAK YANGINI İZLETTİ

Öte yandan sıra dışı bir duruma imza atan bir vatandaş da yangın sırasında eşini telefondan görüntülü arayarak yangını canlı olarak izletti. Kendisine, "Yangını kime izletiyorsunuz?" şeklinde soru soran muhabire ise "Evdekilere izletiyorum" diye cevap verdi.

