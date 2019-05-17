Ev ödevi yırtılan Metahan polisten yardım istedi

Yolda tanımadığı çocuklar tarafından önü kesilen ve ev ödevi yırtılan ortaokul öğrencisi Metehan Şanlı polis karakoluna giderek saldırganlardan şikayetçi oldu..

Kocaeli´nin Gölcük ilçesinde, ortaokul öğrencisi Metehan Şanlı kendisine sataşan çocukların fen ödevi için hazırladığı makete zarar vermesi üzerine karakola geldi. Ağlayan çocuğu yatıştıran polisler Metehan'ın öğretmeninin arayıp durumu anlattı.



Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar Ortaokulu 6´ncı sınıf öğrencisi Metehan Şanlı fen bilimleri ders ödevi için `ısı yalıtımlı ev´ proje maketini hazırladı. Okula gitmek üzere evden çıkan Metehan´a yolda çocuklar sataştı. Bu esnada elindeki maket parçalandı. Metehan, polis merkezine giderek ödevine zarar veren çocuklardan şikayetçi oldu.

Metehan'ın "Ben şimdi öğretmenime nasıl anlatacağım" diyerek gözyaşı dökmesi üzerine polis memuru, Metehan´ın öğretmenini cep telefonundan aradı. Polis durumu anlatarak parçalanan maketin fotoğrafını cep telefonuyla öğretmene gönderdi. Telefonda öğretmeniyle görüşen Metehan daha sonra polislere teşekkür ederek okuluna gitti.