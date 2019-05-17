Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
86771
ALTIN
247.281
DOLAR
6.0108
STERLİN
7.6701
EURO
6.7137

Ev ödevi yırtılan Metahan polisten yardım istedi

Polis memurları, gözü yaşlı ortaokul öğrencisi Metehan Şanlı'nın derdini öğrenince şaşkına döndü.

Ev ödevi yırtılan Metahan polisten yardım istedi

Polis memurları, gözü yaşlı ortaokul öğrencisi Metehan Şanlı'nın derdini öğrenince şaşkına döndü.

17 Mayıs 2019 Cuma 17:34
Ev ödevi yırtılan Metahan polisten yardım istedi

Ev ödevi yırtılan Metahan polisten yardım istedi

Yolda tanımadığı çocuklar tarafından önü kesilen ve ev ödevi yırtılan ortaokul öğrencisi Metehan Şanlı polis karakoluna giderek saldırganlardan şikayetçi oldu..

Kocaeli´nin Gölcük ilçesinde, ortaokul öğrencisi Metehan Şanlı kendisine sataşan çocukların fen ödevi için hazırladığı makete zarar vermesi üzerine karakola geldi. Ağlayan çocuğu yatıştıran polisler Metehan'ın öğretmeninin arayıp durumu anlattı.


Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar Ortaokulu 6´ncı sınıf öğrencisi Metehan Şanlı fen bilimleri ders ödevi için `ısı yalıtımlı ev´ proje maketini hazırladı. Okula gitmek üzere evden çıkan Metehan´a yolda çocuklar sataştı. Bu esnada elindeki maket parçalandı. Metehan, polis merkezine giderek ödevine zarar veren çocuklardan şikayetçi oldu.

Metehan'ın "Ben şimdi öğretmenime nasıl anlatacağım" diyerek gözyaşı dökmesi üzerine polis memuru, Metehan´ın öğretmenini cep telefonundan aradı. Polis durumu anlatarak parçalanan maketin fotoğrafını cep telefonuyla öğretmene gönderdi. Telefonda öğretmeniyle görüşen Metehan daha sonra polislere teşekkür ederek okuluna gitti.

200 kiloluk top mermisini sokağa terk ettiler
200 kiloluk top mermisini sokağa terk ettiler
Ecem Balcı'nın katil zanlısı mahkemede çark etti
Ecem Balcı'nın katil zanlısı mahkemede çark etti
Gölcük'te şarbon virüsü; 3 köy karantinaya alındı
Gölcük'te şarbon virüsü; 3 köy karantinaya alındı
Niğde'de saldırıya uğrayan Belediye Başkanı Şengül hayatını kaybetti
Niğde'de saldırıya uğrayan Belediye Başkanı Şengül hayatını kaybetti
Acılarla çıktıkları yolda afetzedelere el uzattılar
Acılarla çıktıkları yolda afetzedelere el uzattılar
Kayıp Ecem Balcı'nın cesedi bulundu; Define çetesi katletmiş
Kayıp Ecem Balcı'nın cesedi bulundu; Define çetesi katletmiş
Gölcük Tabiat Parkı ihalesi yapıldı
Gölcük Tabiat Parkı ihalesi yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Metehan ŞanlıEv ödeviFen ödeviDumlupınar OrtaokuluGölcük
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarar Ailesi'ni rehin alan zanlılar Bulgaristan'da yakalandı
Sarar Ailesi'ni rehin alan zanlılar Bulgaristan'da yakalandı
Tokat Artova'da feci kaza, 2 polis memuru şehit
Tokat Artova'da feci kaza, 2 polis memuru şehit
Bugün hava nasıl olacak? Sıcaklar 6 derece birden artıyor
Bugün hava nasıl olacak? Sıcaklar 6 derece birden artıyor
Türk vatandaşlarına Schengen vizesi zorlaştırıldı
Türk vatandaşlarına Schengen vizesi zorlaştırıldı
Ağaç keserken, kendisini uyaran kazı ekibine saldırdı
Ağaç keserken, kendisini uyaran kazı ekibine saldırdı
Şehit Şükrü Can Kayadibi törenle uğurlandı
Şehit Şükrü Can Kayadibi törenle uğurlandı
19 Mayıs 100 yaşında | Ne Mutlu Türküm Diyene
19 Mayıs 100 yaşında | Ne Mutlu Türküm Diyene
Haliç Üniversitesi'ne baskın | Rektör koltuğuna oturdular
Haliç Üniversitesi'ne baskın | Rektör koltuğuna oturdular

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort