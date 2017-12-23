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Fahrettin Paşa'nın adı, BAE Elçiliğinin bulunduğu sokağa veriliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesince, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağın ismi "Fahreddin Paşa Sokağı" olarak değiştirilecek.

Fahrettin Paşa'nın adı, BAE Elçiliğinin bulunduğu sokağa veriliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesince, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağın ismi "Fahreddin Paşa Sokağı" olarak değiştirilecek.

23 Aralık 2017 Cumartesi 14:27
Fahrettin Paşa'nın adı, BAE Elçiliğinin bulunduğu sokağa veriliyor

Fahrettin Paşa'nın adı, BAE Elçiliğinin bulunduğu sokağa veriliyor

Alınan bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Büyükşehir Belediyesi Numarataj Şube Müdürlüğüne, BAE'nin Ankara Büyükelçiliği'nin bulunduğu Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi'ndeki 613. sokağın adının "Fahreddin Paşa Sokağı" olarak değiştirilmesi için hazırlık yapılması talimatı verdi.

Sokağın ismi, gerçekleştirilecek ilk Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında alınacak kararla değiştirilecek. Meclis kararının ardından "Fahreddin Paşa Sokağı" tabelası, BAE Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa asılacak.

BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'in, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından bir kullanıcının, Medine müdafisi Fahreddin Paşa'nın "yerel halka karşı suç işlediğini" iddia eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde görüş içeren mesajını paylaşması büyük tepkiyle karşılanmıştı.

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