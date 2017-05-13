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13 Mayıs 2017 Cumartesi 10:07

Faytonculara mafya tuzağı; Borçlandırıp el koymuşlar

Büyükada'nın simgesi haline gelen ve her biri neredeyse taksi plakası kadar değerli olan faytonlar mafyanın eline mi düştü?

Faytonculara mafya tuzağı; Borçlandırıp el koymuşlar
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Faytonculara mafya tuzağı; Borçlandırıp el koymuşlar

İstanbul Büyükada'da asırlık faytoncuları borç tuzağına düşüren çeteye düzenlenen operasyon acı gerçeği ortaya çıkardı.  Büyükada'da, iddiaya göre çete üyeleri faytoncuları ve adadaki iş yeri sahiplerini borçlandırıp, mallarına el koyuyorlardı. Çete üyelerinin üzerinde içinde yalı, otel gibi son derece değerli gayrimenkuller de bulundu. Şikayetler üzerine gözaltına alınan zanlıların sorgusu sürüyor.


Edinilen bilgiye göre İstanbul polisi Büyükada'da iki gruba operasyan düzenledi. Hedefte faytoncular vardı. İddiaya göre bir grup faytoncu, diğer faytoncuları borçlandırıyor, araçlarını alıyordu.

Adada konuşan bazı faytoncular, borçlandırılıp paralarının gasp edildiğini söyledi.

ŞÜPHELİLERİN ÜZERİNE KAYITLI 45 GAYRİMENKUL BULUNDU

Şüphelilerin üzerine kayıtlı 45 gayrimenkul tespit edildi. Bahse konu olan gayrimenkuller arasında; yalı, otel, iş yeri ve evler var. Gayrimenkullerin borçlarını ödeyemeyen kişilerden zorla alındığı iddia ediliyor.

POLİS 19 FAYTONA EL KOYDU

Operasyonda çetenin el koyduğu 19 fayton da ele geçirildi. O faytonlar Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde polis kordonunda bekletiliyor.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Büyükada'da 220 fayton var. Adadaki faytoncular isimlerinin bu olayla anılmasından tepki duyuyor. Soruşturma kapsamında 15 kişi mağdur olarak ifade verdi.17 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. KAYNAK HABERTÜRK, HABER OSMAN GİRGİN



 
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