Faytonculara mafya tuzağı; Borçlandırıp el koymuşlar

KAYNAK HABERTÜRK, HABER OSMAN GİRGİN

İstanbul Büyükada'da asırlık faytoncuları borç tuzağına düşüren çeteye düzenlenen operasyon acı gerçeği ortaya çıkardı. Büyükada'da, iddiaya göre çete üyeleri faytoncuları ve adadaki iş yeri sahiplerini borçlandırıp, mallarına el koyuyorlardı. Çete üyelerinin üzerinde içinde yalı, otel gibi son derece değerli gayrimenkuller de bulundu. Şikayetler üzerine gözaltına alınan zanlıların sorgusu sürüyor.Edinilen bilgiye göre İstanbul polisi Büyükada'da iki gruba operasyan düzenledi. Hedefte faytoncular vardı. İddiaya göre bir grup faytoncu, diğer faytoncuları borçlandırıyor, araçlarını alıyordu.Adada konuşan bazı faytoncular, borçlandırılıp paralarının gasp edildiğini söyledi.Şüphelilerin üzerine kayıtlı 45 gayrimenkul tespit edildi. Bahse konu olan gayrimenkuller arasında; yalı, otel, iş yeri ve evler var. Gayrimenkullerin borçlarını ödeyemeyen kişilerden zorla alındığı iddia ediliyor.Operasyonda çetenin el koyduğu 19 fayton da ele geçirildi. O faytonlar Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde polis kordonunda bekletiliyor.Büyükada'da 220 fayton var. Adadaki faytoncular isimlerinin bu olayla anılmasından tepki duyuyor. Soruşturma kapsamında 15 kişi mağdur olarak ifade verdi.17 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.