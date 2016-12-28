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28 Aralık 2016 Çarşamba 05:36

FETÖ abisi itirfa etti; KPSS, KPDS ve ALES soruları bana geldi

FETÖ soruşturması kapsamında itirafçı olan bir örgüt abisi, 2009-2013 yılları arasındaki KPSS, KPDS ve ALES sorularının kendisine verildiğini söyledi.

FETÖ abisi itirfa etti; KPSS, KPDS ve ALES soruları bana geldi
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FETÖ abisi itirfa etti; KPSS, KPDS ve ALES soruları bana geldi


Türkiye'yi sarsan KPSS'deki soru hırsızlığının yankıları devam ediyor. Milyonlarca gencin geleceği ile oynanan soru hırsızlığının 2009'da zirveye çıktığı ve tam 5 yıl boyunca sürdüğü anlaşıldı. Gazete Habertürk'te bugün Fevzi Çakır imzasıyla yayınlanan haberde bir itirafçı FETÖ abisinin ifadeleri yer aldı. İtirafçı olan FETÖ abisi 2009-2013 yılları arasındaki KPSS, KPDS ve ALES sorularının kendisine verildiğini söyledi
 
VİBER ÜZERİNDEN YOLLANDI
 
FETÖ soruşturması kapsamında itirafçı olan bir örgüt abisi, 2009-2013 yılları arasındaki KPSS, KPDS ve ALES sorularının kendisine verildiğini söyledi.

Bir ilin polis okulunun sorumluluğunu da yapan itirafçı, Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman’a verdiği ifadede bazı sınav sorularının CD ve flash bellek ile bizzat elden verildiğini, bazılarının ise örgütün kullandığı “Viber” gibi mesajlaşma programları üzerinden servis edildiği belirtti.

Soruları aldığını kimseye söylemeyeceğine dair Kur’an üzerine el bastırdıklarını ve “nikahımın üzerine yemin ederim” diyerek yemin ettirdiklerini kaydeden itirafçı, “Bana, ‘kamuda çalışmam halinde daha iyi hizmet edebileceğimi, soru alma konusunun caiz olduğunu’ söylüyorlardı” dedi.


FETÖ'NÜN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ADLİYE ÇALIŞANI İFADE VERİYOR

Bursa'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan, kapatılan Orhangazi Üniversitesi'nde görevli profesörlerin de bulunduğu 9 kişi ile 4 adliye görevlisi toplam 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Orhangazi Üniversite'sine, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda, kapatılmadan önce üniversitede görevli olan ve aralarında 1 profesör, 1 yardımcı doçent, 6 öğretim görevlisi ve 1 memurun bulunduğu 9 kişi evlerinde gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 adliye görevlisi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulamaları tamamlanan 13 zanlı 'Terör örgütüne üye olmak' ve 'Örgüte finans desteği sağlamak' suçlaması ile bu sabah adliyeye sevk edildi.



 
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