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FETÖ'cü askerleri yakalamak için 86 bin hat incelendi

FETÖ'ye yönelik araştırma kapsamında sadece Aydın'da 86 bin telefon hattında veri incelemesi yapıldı.

FETÖ'cü askerleri yakalamak için 86 bin hat incelendi

FETÖ'ye yönelik araştırma kapsamında sadece Aydın'da 86 bin telefon hattında veri incelemesi yapıldı.

28 Aralık 2017 Perşembe 00:26
FETÖ'cü askerleri yakalamak için 86 bin hat incelendi

FETÖ'cü askerleri yakalamak için 86 bin hat incelendi


Terör örgütü FETÖ'nün askeri yapılanmasını çökertmek için yürütülen araştırma sırasında sadece Aydın'da 86 bin telefon ve sabit hatta veri araştırması yapıldı.

Aydın'da FETÖ/PDY Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 86 bin sabit hat verisi incelendi. Bu inceleme sonucunda Türk Silahlı Kevvetleri içerisinde gizli yapılanmaya üye 78 asker tespit edildi. Hiçbir haberleşme sistemi kullanmayan askerlerden, namazlarını gözle kılmalarının istendiği ortaya çıktı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY Terör Örgütü'nün askeri yapılanmasının çözülmesi, yönetici ve üyelerinin tespitine yönelik olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında; örgütün TSK içerisinde faaliyet yürüten askeri personelinin gizliliğine büyük önem verdiği belirlendi. Örgütün askeri yapılanmasında bulunan örgüt üyelerinin diğer örgüt mensupları tarafından iletişim amacıyla kullanılan şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' dahil olmak üzere bilinen iletişim usullerinden uzak durdukları öğrenildi.
Örgütün askeri yapılanmasının çözülmesi, yönetici ve üyelerinin tespitine yönelik olarak 86 bin veri bulunan sabit hatlar tespit edilerek incelendi. İnceleme neticesinde 78 örgüt üyesi askeri personel tespit edildi. Geçen 14 Eylül'den bu güne kadar Aydın merkezli yapılan 5 ayrı eş zamanlı operasyonda 72 askeri personel yakalandı. Bu askerlerden 35'i tutuklanırken, TCK 221 madde kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 37 asker adli kontrol kararı ile salıverildi. Soruşturma kapsamında 6 FETÖ'cü askerin firar ettiği ve yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

GÖZLE NAMAZ KILIN TALİMATI

Etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanan askeri personellerin ifadelerinde; örgüt tarafından en az ortaokuldan başlamak üzere örgüt tarafından kazanımların sağlandığı, lise son sınıfta askeri okula yönlendirilerek örgüte ait olmayan dershanelere kayıt yaptırıldıkları ve askeri okul mülakat ve sınavlarına örgüt yöneticileri refakatinde götürüldükleri öğrenildi. Askeri okulda eğitime başlayan öğrencilerin hafta sonları illerdeki örgüt evlerine götürülerek burada sohbet adı altında sözde örgüt lideri Fethullah Gülen'e ait CD'lerin seyrettirildiği öğrenildi. Örgüt mensuplarından, deşifre olmamaları için gözle namaz kılmalarının istendiği de belirlendi. Ayrıca, himmet adı altında bekarlardan yüzde 10, evlilerden ise maaşlarının yüzde 5'inin istendiği, çalıştıkları birimlerdeki diğer rütbeli askerler hakkında bilgiler alındığı, bir sonraki toplantının zamanı ve yeri belirlendikten sonra ayrıldıkları, örgüt ile bağını koparmak isteyen askeri personellerin de deşifre etmekle tehdit edildiği öğrenildi.

İTİRAFLA 32 MAHREM İMAM TESPİT EDİLDİ

Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren askeri personelin verdiği bilgiler doğrultusunda örgütün 32 mahrem imamı tespit edildi. Tespit edilen mahrem imamlardan 23 tanesi tutuklandı, 1 tanesi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 8 mahrem imam ise aranıyor.

Anahtar Kelimeler:
FETÖ
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