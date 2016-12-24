FETÖ'cü cuntanın iftira attığı Yarbay, El Bab gazisi

'cü yapılanmanın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en kritik görevlerinde yer alan subay ve astsubaylar için kurduğu kumpas mağdurları terörle mücadelenin karmanları haline geldi. El Bab'ta en kritik operasyona katılarak yaralananFETÖ'cü hainlerin listesine aldığı isimler arasındaydı.‘Askeri Casusluk’ davasında kumpas kurbanı olup 2 yıl cezaevinde kalan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında görevi tekrar iade edilen Yarbay Merdin Kışkan El Bab'da yaralandıBalyoz davasından yargılanan emeklison 3 gündür El Bab’da yaşanan şiddetli çatışmalarda yaralanan Yarbay Merdin Kışkan ile ilgili dikkat çekici bir bilgiyi dün sosyal medya hesabından paylaştı.Özel Kuvvetler’de görevli olan Kışkan, İzmir’de ‘Askeri Casusluk’ davasından tutuklanmıştı. Kumpas kurbanı olan Kışkan, tam 2 yıl cezaevinde hapis yattı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yeniden görevine iade edilenaskerleriyle birlikte Türkiye’nin soluğunu tutarak takip ettiği El Bab harekâtında yer aldı.Kışkan’la aynı cezaevinde kalan emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel, kahraman yarbayı, “” adlı kitapta anlatmıştı. Evli olan ve 2 çocuğu bulunan Kışkan’ın, Kilis Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenildi.