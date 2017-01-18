FETÖ'cüler kendilerine muhalifleri 'Fetö'cü diye ihbar ediyor

YILLARDIR DEVLETİN YANINDA YER ALDILAR CEZALANDIRILDILAR

Devlet'in en hassas kılcal damarlarına kadar sızan'cü yapılanma, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kendilerine ayak bağı olan kişi ve kurumlara iftira atarak susturma girişiminden sonuç aldığı ortaya çıkıyor.FETÖ'cü yapılanmanın iftira attığı çok sayıda kişi, daha ilk sorgularının ardından serbest bırakılırken, kapatılan çok sayıda STK, dernek ve gazete yayın hayatına KHK kararı ile geri dönmeye başladı. Ancak FETÖ'cü yapılanmanın asılsız iftirasına kurban giden çok sayıda kurumun kapısına kilit vuruldu, bunlardan biri de, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kökyü gazetelerinden biri olarak öne çıkanGazetesi'ın sahibi olduğuFETÖ ile müdacelede bölgenin en önde gelen yayın organlarından biri olarak öne çıkıyor. Son 15 yıldır bölgenin en önemli sorunlarını dile getirmekten çekinmeyen Batman Doğuş Gazetesi, izlediği yayın politikası yüzünden sık sık FETÖ'cü yapılanmanın uzantılarıyla hukuk mücadelesi vermek zorunda kaldı. AK Parti'nin bölge politikalarına verdiği desteğin çok ötesinde, terör örgütü PKK ile verilen mücadele de, devletin yanında yer almaktan çekinmeyen Batman Doğuş Gazetesi, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cü yapılanmaya karşı okurlarına yaptığı çağrı ile demokrasiden yana tavrını da net olarak ortaya koydu.'ni FETÖ'cü diye ihbar eden paralel yapılanmanın devlet içindeki uzantıları, yıllardır susturamadıkları FETÖ karşıtı yayını, KHK ile durdurmayı başardı.Aylardır, gazetelerinin bir iftira kurbanı olduğunu yetkililere anlatmaya çalışan Batman Doğuş Gazetesi sahibi Kadir Uyanık ise "Durumu devlet büyüklerimize havale ettik, en kısa sürede okurlarımıza kavuşacağımızı umuyoruz. Malesef FETÖ'cülerin hala kamu kurumlarında etkin olduğunu görüyoruz" diyerek dert yandı.Yaşadıkları sıkıntıyı devletin ilgili kurumlarına anlatmak için çaba harcadıklarını söyleyen Kadir Uyanık "Ancak derdimizi anlatmamız gereken, duyması gereken Batman Valiliği'nden 5 kez randevu istememize rağmen hala olumlu cevap alamadık" diyerek dert yandı.