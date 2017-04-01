FETÖ davasında serbest bırakılan 8 gazeteci için yeniden gözaltı kararı

FETÖ davasında serbest bırakılan 6 gazeteci yeniden gözaltına alındı

13 KİŞİ HAKKINDA DARBEYE TEŞEBBÜS

SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI

FETÖ'nün medya yapılanması davasında 21 sanığın tahliye edilmesinin ardından 6 gazeteci cezaevi çıkışında bir başka soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Öte yandan tahliyesine karar verilen diğer 8 sanık hakkında ise savcının itirazı üzerine yakalama kararı çıkarıldı. Bu arada tahliye haberi alan ailelerin Silivri Cezaevi önünde gece yarısı soğuk havaya rağmen bekleyişi sürüyor.FETÖ'nün medya yapılanması davasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç ve Oğuz Usluer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, "Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etme" ve "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından gözaltına alındı. Harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri cezaevi çıkışında gözaltına aldı. Devam etmekte olan bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkında 7 günlük gözaltı süresi verildiği belirtildi.Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik davada bugün mahkeme tarafından tahliye kararı verilen 21 kişiden 13'ü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı darbe soruşturması kapsamında yeni bir gözaltı kararı çıkardı. Ayrıca 25 Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma savcısı bugün tahliye kararı verilen 21 kişiden 8'i hakkında bir üst mahkemeye itirazda bulundu. İtirazı kabul eden İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi söz konusu 8 kişinin yakalanmasına karar verdi.Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik 26'sı tutuklu 29 sanık hakkında İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti bugün, aralarında şarkıcı Atilla Taş'ın da bulunduğu 21 sanık hakkında tahliye kararı verdi. Savcılık bir üst mahkemeye başvurarak, tahliye kararı verilen sanıklardan; Ahmet Memiş, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Cuma Ulus, Habip Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal ve Muhammed Said Kuloğlu hakkında itirazda bulundu. İtirazı kabul eden bir üst mahkeme olan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi söz konusu 8 sanık hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün haklarında tahliye kararı verilen 21 kişiden 13'ü hakkında ise darbeye teşebbüs suçundan yeni bir gözaltı kararı verdi. Söz konusu isimler şöyle; Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Ali Akkuş, Atilla Taş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Seyid Kılıç ve Yetkin Yıldız... Başsavcılığın talebi üzerine bu isimler hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından gözaltına alınmasına karar verildi.Tahliye kararından sonra Silivri Cezaevi önünde bekleyen yakınları güvenlik gerekçesiyle cezaevi önünden uzaklaştırıldı. Aileler Jandarmanın yoğun güvenlik önlemi altında kapının yaklaşık 1 kilometre uzağına gönderildi. Ailelerin bekleyişi ise sürüyor.