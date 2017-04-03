FETÖ'nün medya ayağını tahliye eden hakimler ihraç edildi

ÖNCE TAHLİYE, SONRA TEKRAR GÖZALTI KARARI

45 HAKİM VE SAVCI İHRAÇ EDİLDİ

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

HSYK, 45 hakim ve savcıyı da FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç etti FETÖ'nün medya ağıyığını oluşturan zanlılar hakkıhda tahliye kararı veren Mahkeme Başkanı İbrahim Lorasdağı ve hakimler Barış Cömert ve Necla Yeşilyurt Gülbiçim açığa alındı.İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin yargılanan 26'sı tutuklu 29 sanıktan Atilla Taş, Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız'ın tahliyesine karar verilmişti.ve'nun serbest bırakılmasına itirazda bulunulmuş, itirazı kabul eden İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi 8 sanık hakkında yeniden yakalama kararı çıkarmıştı.Tahliye edilen diğer sanıklarvehakkında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "darbe" soruşturması başlatılmış ve bu kişiler hakkında gözaltı kararı verilmişti. Böylece, yeni soruşturma ve dava kapsamında yapılan itiraz sonucunda tahliyelerine karar verilen 21 kişi, aynı gün yapılan itirazlar nedeniyle serbest bırakılmamıştı.HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz yaptığı açıklamada, bu kişiler hakkındaki iddiaların tümünün araştırılması için HSYK Teftiş Kurulu'nun hazırladığı ön rapor doğrultusunda soruşturma başlattıklarını belirtti.İddiaların sorulması üzerine Başkanvekili Yılmaz, "Söz konusu iddialar belli. Bu tahliyelerin maksatlı tahliyeler olduğu, hukuka uymadığı, gerçekle bağdaşmadığı noktasında iddialar var." dedi.HSYK müfettişlerinin iddiaları araştırarak kısa zamanda raporunu tamamlayacağını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:"Bu rapor doğrultusunda gereği yapılacak. Çıkacak sonucu bekleyelim. Yapılan tahliyelerin hukuki gerçeklerle ve dosyalardaki delillerle bağdaşmadığı, başka amaçlar taşıdığı noktasında iddialar vardı. Bu başka amaçları ortaya çıkaracak olan, yapılan soruşturma ve müfettişlerin raporudur. Toplumda kuşku oluşturmamak, yargıya olan saygınlığı sıkıntıya sokmamak, ilgili savcı ve hakimlerin de menfaatlerini korumak amacıyla soruşturmanın selameti açısından bu kişileri görevden uzaklaştırdık. Tüm bu iddiaların doğru olup olmadığı müfettiş raporlarıyla ortaya çıkacaktır."HSYK tarafından, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 45 hakim ve savcı daha meslekten ihraç edildi.Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davaya bakan mahkeme heyeti ile duruşma savcısının geçici olarak görevden uzaklaştırması kararının sorulması üzerine Bozdağ, şu yanıtı verdi:"Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun görevleri anayasada ve yasada belli. Bu Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun bir takdiridir, değerlendirmesidir. Açığa alma, görevden alma anlamına gelmez. İnceleme ve soruşturma maksadıyla yapılmış bir şeydir. O inceleme ve soruşturma sonucuna göre HSYK bir karar verecektir. İnceleme ve soruşturma bir müfettiş eliyle yürür. Gelen rapora göre de HSYK kanuna, anayasaya uygun değerlendirmesini yapar."