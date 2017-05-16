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16 Mayıs 2017 Salı 01:09

FETÖ sanığı kadın, doğum yaptı, gözaltına alındı

Hakkında FETÖ üyeliği suçlamasıyla yakalama kararı bulunan Aysun Aydemir adlı genç kadın, Zonguldak Ereğli'de doğum yapmak için geldiği hastanede gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

FETÖ sanığı kadın, doğum yaptı, gözaltına alındı
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FETÖ sanığı kadın, doğum yaptı, gözaltına alındı

İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın Damadı uyku apnesi rahatsızlığı nedeniyle salıverilirken, FETÖ zanlısı genç bir kadın doğum sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan kadın öğretmen hastaneye doğum yapmaya gelince polis tarafından gözaltına alındı..

Edinilen bilgiye göre Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 31 yaşındaki öğretmen Aysun Aydemir önceki gün özel bir hastaneye doğum yapmak için geldi. Hastaneye giriş yapınca kayıtlarda hakkında yakalama kararı olduğu anlaşılan Aysun Aydemir için polise haber verildi. Hastanede doğum yapan kadın sağlık durumu iyileşince Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Kdz. Ereğli Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkeme tarafından hakkında tutuklama kararı verildi.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlı çocuğu ile birlikte Zonguldak Beycuma M Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün şifreli haberleşme programı Bylook kullandığı tespit edilen zanlının, örgütün katalog evlilik programı dahilinde evlendirildiği ve eşi Murat Aydemir'inde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında arandığı belirtildi.

Kdz. Ereğli’de aynı soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Sultan Atan’da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Atan’ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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