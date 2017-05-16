FETÖ sanığı kadın, doğum yaptı, gözaltına alındı

İBB Başkanış'ın Damadırahatsızlığı nedeniyle salıverilirken, FETÖ zanlısı genç bir kadın doğum sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hakkındasilahlı terör örgütü soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan kadın öğretmen hastaneye doğum yapmaya gelince polis tarafından gözaltına alındı..Edinilen bilgiye göretarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 31 yaşındaki öğretmenönceki gün özel bir hastaneye doğum yapmak için geldi. Hastaneye giriş yapınca kayıtlarda hakkında yakalama kararı olduğu anlaşılaniçin polise haber verildi. Hastanede doğum yapan kadın sağlık durumu iyileşince Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Kdz. Ereğli Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkeme tarafından hakkında tutuklama kararı verildi.Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlı çocuğu ile birlikte Zonguldak Beycuma M Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün şifreli haberleşme programıkullandığı tespit edilen zanlının, örgütün katalog evlilik programı dahilinde evlendirildiği ve eşi Murat Aydemir'inde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında arandığı belirtildi.Kdz. Ereğli’de aynı soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan’da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Atan’ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.