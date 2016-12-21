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21 Aralık 2016 Çarşamba 04:32

Fırat Kalkanı Harekatı; 6 asker yaralandı

Suriye sınırları içerisinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ederken 6 Türk askeri yaralı olarak Türkiye'ye getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı; 6 asker yaralandı
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Fırat Kalkanı Harekatı; 6 asker yaralandı


Türkiye'nin Suriye topraklarında yürüttüğü 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab bölgesinde yaralanan 6 Türk askeri, Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.

ÇATIŞMA MI, SALDIRI MI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 120 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab'a ilerleyen Özgür Suriye Ordusu mensuplarına destek veren 6 Türk askeri, henüz bilinmeyen nedenle yaralandı. Yaralanan askerler araçlarla sınır hattına getirildi ve hazır bekleyen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

TSK AÇIKLADI: ZIRHLI ARACA PATLAYICI TUZAĞI KURDULAR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 120'nci gününde, bir muhalif ile dört askerin yaralandığı açıkladı. Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait toplam 48 hedefin imha edildiği, harekât neticesinde ilk tespitlere göre 15 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “FIRAT Kalkanı Harekâtı” ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir" denildi.

Bab-Halep yolunda tam kontrolün sağlandı

Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik ileri harekâta devamla, Bab-Halep yolunda tam kontrolün sağlandığı vurgulandı.

Dört asker yaralandı

Hedef tespit vasıtaları ile yerleri tespit edilen DEAŞ terör örgütü hedeflerinin (barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları) ateş destek vasıtaları ile ateş altına alındığı kaydedilerek "Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda bir muhalif yaralanmış; TSK'ya ait bir aracın geçişi esnasında EYP patlaması sonucu dört kahraman personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır" ifadesi kullanıldı.

15 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi

Türk Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait toplam 48 hedefin (savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, barınma yerleri ve silahlı araçlar) imha edildiği belirtilerek harekât neticesinde ilk tespitlere göre 15 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 43 adet EYP'nin imha edildiği kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyeti gösterdiği vurgulandı. (BC-GD)

 
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