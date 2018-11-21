Fıratın Doğusu'nda operasyon öncesi teröristler ABD'den yardım istedi



Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla Suriye'de ağır kayıplar vererek kaçan PKK'lı teröristler, Amerika ile müttefik ülkelerden askeri destek istedi. Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda tarihinin en büyük kayıplarını veren örgüt, ABD askerlerinin TSK harekatı öncesi daha çok destek ve önlem almasını istedi.

Bölgede faaliyet gösteren ABD öncülüğünde Suriye'nin Türkiye ve Irak sınırını adeta yağmalayan işgal güçleri ile sınırda iki kez bir araya gelen PKK'nın Suriye uzantıları TSK'nın harekat yapacağı noktalara ilişkin bilgi vererek, önlem alınmasını istedi..



TSK'nın Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği olası harekat ve sınırda yoğun güvenlik önlemleri YPG/PKK ile DSG'yi endişelendirdi. DSG'liler, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bölgede önlem almasını istedi.

Milliyet Gazetesi'nde bugün Namık Durukan imzasıyla yayınlanan habere göre, TSK sınır hattında yoğun güvenlik önlemlerine başvurması, Suriye'de YPG/PKK ve DSG'yi endişelendirdi. Bölgede faaliyet gösteren ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ile sınırda iki kez bir araya gelen DSG, TSK'nın harekat yapacağı noktalara ilişkin bilgi vererek, önlem alınmasını istedi.

TSK'nın sınır hattındaki YPG/PKK noktalarına yönelik nokta atışları belirli aralıklarla sürüyor. Sınırın Şanlıurfa kesiminde ise, askeri hareketlilik giderek artıyor. TSK'nın sınır hattındaki hareketliliği, Suriye'nin kuzeyindeki kontrolü elinde bulunduran YPG'nin de içinde yer aldığı DSG tarafından yakından izleniyor.

"POZİSYON ALIN" TALEBİ

TSK'nın harekâtın karşı olası noktalara yönelik silahlı gruplar kaydırılırken bölgedeki askeri hareketlilik ABD'nin başını çektiği koalisyon güçlerinde de takip ediliyor.

Koalisyon güçleri ile DSG arasında iki gün ara ile iki görüşme gerçekleştirildi. İlk görüşme, Mardin'in Kızıltepe ilçesi karşısında yer alan sınır ilçesi Amude'nin Til Habeş köyünde yapıldı. DSG, Mehmetçik'in olası askeri harekatının önüne geçilmesi için koalisyonun aktif pozisyon almasını talep etti. DSG ile koalisyon askeri heyeti arasındaki ikinci görüşme önceki gün Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Haseki'nin Resulayn ilçesinde yapıldı. Görüşmede, TSK'nın olası harekatında DSG'nin alacağı pozisyon ve koalisyon gününün buna yönelik tutumu ele alındı.

