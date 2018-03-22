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Flaş Flaş Flaş.... Afrin'nden acı haber; 3 şehidimiz var

Zeytin Dalı Harekatı'nın sona ermesinin ardından Afrin'de devam eden mayın ve bombalı tuzakların temizlenmesi sırasında teröristlerin döşediği patlayıcı infilak etti, 3 şehit var.

Flaş Flaş Flaş.... Afrin'nden acı haber; 3 şehidimiz var

Zeytin Dalı Harekatı'nın sona ermesinin ardından Afrin'de devam eden mayın ve bombalı tuzakların temizlenmesi sırasında teröristlerin döşediği patlayıcı infilak etti, 3 şehit var.

22 Mart 2018 Perşembe 16:42
Flaş Flaş Flaş.... Afrin'nden acı haber; 3 şehidimiz var

Flaş Flaş Flaş.... Afrin'nden acı haber; 3 şehidimiz var

Terör örgütlerine yönelik Afrin harekatının sona ermesinin ardından devam eden patlayıcı arama ve imhası sırasında el yapımı bomba infilak etti. İlk gelen bilgilere göre 3 askerimiz şehit düştü...

TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan açıklamada ise, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 22 Mart 2018 tarihinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda; üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.

ACI HABERİ BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM VERDİ

Afrin'den gelen acı haberi Başbakan Yıldırım vatandaşlara duyurdu. Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nda arama tarama çalışmaları sırasında el yapımı bombanın patlaması sonucunda 3 askerin şehit olduğunu açıkladı..

Afrin'den acı haber geldi. Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'deki arama tarama çalışmaları sırasında el yapımı bombanın patlaması sonucunda 3 askerin şehit olduğunu açıkladı. TSK'dan yapılan açıklamada, patlama sonucunda 3 askerin de yaralandığı belirtildi. 


"BUGÜN 3 ŞEHİDİMİZ VAR"

Yıldırım, "Zeytin Dalı Harekatı başarıyla tamamlandı. Şu anda temizlik yapılıyor. Maalesef teröristler giderken sağı solu EYP ile her tarafı tuzaklamışlar. Bunların temizliğini yaparken kayıplarımız da oluyor. Bugün 3 şehidimiz var. EYP temizliği yaparken şehit oldular." diye konuştu.
 

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