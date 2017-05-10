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10 Mayıs 2017 Çarşamba 23:01

Flaş Flaş Flaş; çok sayıda vali açığa alındı

FETÖ operasyonları devam ederken, çok sayıda vali, kaymakam açığa alındı.

Flaş Flaş Flaş; çok sayıda vali açığa alındı
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Flaş Flaş Flaş; çok sayıda vali açığa alındı

FETÖ operasyonları devam ederken, çok sayıda vali, kaymakam açığa alındı.

AYRINTILAR GELİYOR

BURSA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU

Bursa merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin operasyonda, terör örgütünün öğrenci yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 19'u tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 28 Nisan'da 16 ilde örgütün öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

FETÖ'nün "ışık evleri"nde öğrencilik döneminden bu yana yetiştirildiği ve örgüte adam kazandırmak için çeşitli eğitim kurumlarından sorumlu oldukları tespit edilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

ÇORUM'DA FETÖ'NÜN SÖZDE "MAHREM İMAMI" OLAN 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Çorum'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem imamlarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, yaptığı yazılı açıklamada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ele geçirilen hard disk üzerinde yapılan inceleme sonucunda, FETÖ/PDY Silah Terör Örgütü ile irtibatlı olduğu tespit edilen ve 'mahrem imam' olarak tabir edilen 49 şüpheli hakkında Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını belirtti. Soruşturma kapsamında şüphelilerden büyük çoğunluğu hakkında daha önce savcılık tarafından işlem yapıldığı ve bir kısmının tutuklandığı, bir kısmının da adli kontrol şartıyla serbest kaldığının tespit edildiğini bildiren Başsavcı Yurdagül, hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 12 şüpheliden 6´sının yakalanarak tutuklandığını ifade etti. Şüphelilerden 6´sı hakkında ise yakalama kararı bulunduğunu kaydeden Yurdagül, "Şüphelilerin bir çoğunun örgüt içerisinde 'kod adı' ile tanındıkları, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün gizliliğin sağlanması amacı ile kullandığı Bylock isimli program kullanıcısı oldukları tespit edilmiştir. Soruşturma halen devam etmekte olup, safahat ve sonucundan gerektiğinde ayrıca bilgi verilecektir" İfadelerini kullandı.
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