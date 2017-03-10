Flaş, Flaş, Flaş; İstanbul'da helikopter düştü, 5 ölü var

YÖNETİCİ VE YABANCI MİSAFİRLER VARDI

VALİ ŞAHİN: 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

İstanbul Büyükçekmecefuar otoparkı alanı yakınlarında bulunan TV kulesine çarpan helikopterde 5 kişi hayatını kaybetti. Özel helikopterin Rusya'dan iş görüşmesi için gelen heyeti taşıdığı öğrenildi. Helikopter'in düşme anı yakınlarda bulunan ametör kamera tarafından kaydedildi.İstanbul Beylikdüzü'ndeki TÜYAP otoparkı yakınına helikopter düştü. Televizyon kulesine çarparak düştükten sonra yanmaya başlayan helikopterin parçaları E-5 karayoluna düştü. Eczacıbaşı Grubu'na ait olduğu belirlenen helikopterde 4'ü Rus, 7 kişinin bulunduğu belirtildi. İstanbul Valisi Vasip Şahin, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Eczacıbaşı Grubu'ndan edinilen ilk bilgilere göre, helikopterde, Eczacıbaşı Yapı Grubu'ndan bir yönetici ve yabancı misafirler bulunuyordu. Kazada ölenlerin Eczacıbaşı Yapı Rusya Ülke Direktörü Salim Özen ve Rus misafirleri Aleksandır Vanin, Igor Kochergin, Luidmina Churova, Elena Badraga olduğu öğrenildi.İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükçekmece'deki helikopter kazasında ilk belirlemelere göre, 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.Büyükçemekece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Burada 5 kişinin cenazesi var. Yangın söndürme helikopteri değil. Özel bir helikopter olduğu söyleniyor. Bölgemizdeki helikopter firmalarıyla görüştük, İstanbul tarafından gelen bir helikopter olduğu kesin. Kuleye çarptığı yönünde kesinlik yok, sisten dolayı gözükmüyor." dedi. Bölgede yoğun sis olduğunu söyleyen Akgün, "E-5 Karayolu Edirne yönünde trafiğe kapalı" dedi.Görgü tanığı Şeyhmuz Demir şunları söyledi:"Olay gerçekleştiğinde Büyükçekmece'ye doğru ilerliyordum. Yoğun bir sis vardı. Büyük bir ses duyduk. Ya kuyruk kısmı bir yere çarptı, büyük bir gürültüyle yolun sağ tarafına düştü. Helikopterin parçaları birkaç araca da geldi."