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Flaş Flaş Flaş TEOG kalkıyor: Erdoğan 'Kaldırılması için engel yok'

TEOG sınavları konusunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaldırılması yönünde bir engelin olmadığını söyledi. Erdoğan bu konuda Başbakan Yıldırım ile konuştuğunu açıkladı

Flaş Flaş Flaş TEOG kalkıyor: Erdoğan 'Kaldırılması için engel yok'

TEOG sınavları konusunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaldırılması yönünde bir engelin olmadığını söyledi. Erdoğan bu konuda Başbakan Yıldırım ile konuştuğunu açıkladı

17 Eylül 2017 Pazar 11:24
Flaş Flaş Flaş TEOG kalkıyor: Erdoğan 'Kaldırılması için engel yok'

TEOG kalkıyor: Erdoğan 'Kaldırılması için engel yok'


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEOG sınavlarının kaldırılması için Başbakan Binali Yıldırım ile konuştuğunu bir engel olmadığını söyledi. Milyonlarca öğrenci ve ailenin gözü kulağı bu haberde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün yaptığı TEOG kaldırılmalı açıklamasının ardından sınavlara sayılı günler kala aileler bakanlığın açıklanmasına odaklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'ya hareketinden önce yaptığı açıklamada önemli mesajlar verdi. Erdoğan, TEOG sınavının kaldırılması konusunda daha önce yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"(TEOG'un kaldırılması) Başbakan'la bu konuyu etraflıca görüştük ve uygulamaya girmesi konusunda herhangi bir mani yok. Bizim bir defa bu konuyu gündemimizden çıkarırken çocuklarımızın daha çok okul derslerine yönlemlerinin önünü açmamız çok daha isabetli olacaktır. Okullardaki atılacak adımlardır, gidecekleri liselere yönelik, gidecekleri liselerde yapılacak adımlara yönelik atılacak adımlardır. Çocuklarımız bu TEOG denilen, sıkan, sıkıştıran, paraların aktığı akıtıldığı bu süreçten çocuklarımızı kurtarmış oluruz. "


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda iki kez açıklama yapmasına rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sessizliği dikkatlerden kaçmıyor. Erdoğan'ın konuyu Milli Eğitim Bakanı yerine Başbakan Yıldırım ile konuştuğunu söylemesi, TEOG'un kaldırılma sürecinde sıkıntıların bulunduğu şeklinde yorumlanıyor. 
Milli Eğitim'de sınavların olabildiğince azaltılmasından yana olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu müjdesi milyonlarca öğrenci ve veliyi sevindirirken, Milli Eğitim Bakanlığı'nı zor durumda bıraktığı biliniyor. Liselere geçiş için son dönemeç olarak bilinen TEOG sınavları sonrası nasıl bir yol izleneceği ise henüz belli değil.


TEOG İLE İLGİLİ AYRINTILAR GELİYOR

"TRUMP İLE GÖRÜŞMEYE ÖZEL ÖNEM ATFEDİYORUM"

ABD Başkanı Trump da dahil bazı devlet ve hükümet başkanları ile görüşmeler gerçekleştireceğiz. Trump ile yapacağımız görüşmeye özel önem atfediyorum. Bölgesel anlamda kritik gelişmelerin yaşandığı bir zamana tekabül ediyor. Faydalı ve verimli olacağına inanıyorum. 

Ülkemiz adına gurur verici bir temel atma törenini de ihya edeceğiz. New York'un en merkezi yerlerinden birinde yeni bir Türk evi inşa ediyoruz. Yeni binamız ülkemize yaraşır bir yer olacak. Bu binamızı yaklaşık 36 ay içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. 32 kat yüksekliğindeki bu binamız, gerek BM binasının karşısında olmasıyla gerekse hareketli bir alanda olması sebebiyle ülkemizin şanına yakışır bir hizmet alanını oluşturacaktır. 

Dün ve bugün merhum Menderes ve iki arkadaşının idam edilişinin bir yıl dönümü, şu anda manen üzerimize düşen vecibeler çerçecesinde, şu anda İçişleri Bakanımız Süleyman bey ve ilgili arkadaşlarımızla birlikte kabri başında anılıyor. Allah'tan kendilerine rahmet diliyoruz. O idamı gerçekleştirenlerin milletimiz tarafından hatırlanmasının gereğini ifade etmek istiyorum. Menderes ve arkadaşlarını kimler idam etti? Aynı zihniyet 15 Temmuz'da da yeni bir süreci devam ettirmek istemişlerdir. Demek ki, bunlar hiçbir zaman bitmedi, bitmeyecek. Bunların arkasında kimlerin olduğunu milletimizin çok iyi hatırlaması lazım. Özellikle de sandıkta bunların hesabını çok iyi sormamız gerekir diye bunu hatırlatmak istiyorum.  

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Son Güncelleme: 17.09.2017 11:33
Anahtar Kelimeler:
TEOGTEOG Kalkıyor
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