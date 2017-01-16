Flaş Flaş Flaş; Türk uçağı Kırgızistan'da düştü

UÇAK YERLEŞİM BİRİMLERİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Türkiye'ye ait birnın bu ülke sınırları içerisinde düştüğü açıklandı. Feci kaza sırasında uçakta bulunanlardan kurtulan olmadığı bildirildi. Hong Kong'tan kalkan uçağın Bişkek yakınlarında düştüğü bilgisi kesinleşti. Yerleşim birimlerinin üzerine düşen uçağın neden olduğu faciada en az 16 kişi hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili gelen ilk bilgiler oldukça çelişkili. Kırgız makamlar kaza sırasında 4 kişinin can verdiğini duyurdu.Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'ye ait biryla bağlantının kesildiğini duyurdu.Kırgız yetkililer uçağın cinsi ve düştüğü yer konusunda henüz bir açıklama yapmadı.Uçağın hangi şirkete ait olduğu ise henüz bilinmiyor. Acil Durumlar Bakanlığı, genellikle kaza sonrası kurtarma çalışmalarının başlamasından sonra açıklama yapıyor.Kaza yerinden gelen ilk gelen bilgilere göre, kötü hava koşulları nedeniyle düşen Boeing 747 kargo uçağının Bişkek havalimanı yakınlarında bir yerleşim biriminin üzerine düştü. Faciada can veren 1 pilot ile uçağın düştüğü bölgede hayatını kaybeden 15 kişinin cesedine ulaşıldı.Kaza sırasında çok sayıda kişinin de yaralandığı öğrenildi. Halen yaralıların hastanelere taşındığı, uçağa ait parçaların geniş bir alana yayıldığı bildiriliyor.Hayatını kaybeden diğer 15 kişinin, havaalanı çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayan kişiler olduğu belirtiliyor.Düşen Türk uçağı ile ilgili Kırgız Havacılık Otoritesi'nden yapılan açıklamada 2'si pilot 4 kişi öldü denildi.