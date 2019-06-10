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Fok balığının yaşam alanını işgal ettiler, şikayetçi oldular

Ceplerindeki paranın gücüyle, doğal ortamın anasını ağlatanlar, doğanın gerçek sahiplerinden şikayetçi olması sosyal medyanın diline dolandı..

Fok balığının yaşam alanını işgal ettiler, şikayetçi oldular

Ceplerindeki paranın gücüyle, doğal ortamın anasını ağlatanlar, doğanın gerçek sahiplerinden şikayetçi olması sosyal medyanın diline dolandı..

10 Haziran 2019 Pazartesi 00:21
Fok balığının yaşam alanını işgal ettiler, şikayetçi oldular


Fok balığının yaşam alanını işgal ettiler, şikayetçi oldular



Akdeniz'in sevimli canlısı beyaz fok balıklarının Bodrum Gümbet çevresinde doğal yaşam alanlarını işgal eden yerli tatilcilerin şımarıklığı sosyal medyanın diline düştü. Hayatlarında ilk kez beyaz fok balığı ile karşılaşan deniz kültüründen yoksun yerli ve yabancı turistlerin bir de durumdan resmen şikayetçi olduğu ortaya çıkınca ortaya yurdum insanının gülünecek hali ortaya çıktı..

NE İŞİNİZ VAR ORADA?

Cebindeki parayla tatil boyunca Ege ve Akdeniz sahillerini adeta işgal eden, kendinden başka canlılara yaşama alanı bırakmayan turistler, denize girecekleri plajda beyaz fok türü balıkla karşılaşınca korkup kaçtı. Binlerce yıldır kendi doğal alanında uzanan fok balığının bölgeden uzaklaştırmaya çalışanların çabası boşa çıkınca soluğu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile  Bodrum Belediyesi'nde aldılar. Bodrum Gümbetli'lerin Binnaz adını verdiği sevimli fok balığını resmi dilekçe ile şikayet eden görgüsüz tatilcilere tepki gösteren vatandaşlar "Asıl Binnaz onlardan şikayetçi, ne işiniz var Binnaz'ın bölgesinde' diyerek duygularını dile getirdi..


ÇOK KORKMUŞLAR AMA BİNNAZ ORALI BİLE DEĞİL


Bodrum’da tatil yapan yerli ve yabancı turistler denize girdikleri koyda beyaz fok balığı görünce şoke oldu. Bodrum sahillerini mesken tutan beyaz fok balığını koyun bulunduğu site sakinlerinin ise şikayet ettiği iddia edildi.

İSKELE ALTINDA DİNLENDİ

Gümbet sahilini mesken tutan beyaz fok balığını gören yerli ve yabancı turistler gözlerine inanamadı. Sahilde bulunan bir iskelenin altından dinlenmeye çekilen fok balığını çekmek için turistler birbirleriyle yarıştı. Yaklaşık 2 saat boyunca iskele altında dinlenen fok balığı daha sonra denize girerek gözlerden kayboldu.

SİTE SAKİNLERİ RAHATSIZ OLMUŞ

Aylardır aynı bölgede dinlenen fok balığına işletmeciler “Binnaz” ismini koydu. Bir siteye ait olduğu öğrenilen iskelenin altından yatan foku, bazı site sakinlerinin ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesine şikayet ettikleri öğrenildi. Denize girmekten korktuklarını söyleyerek fokun bulunduğu alandan kaldırılmasını istediler.
Kendi doğal ortamında yaşayan fokun şikayet edilmesi ise yetkililer tarafından şaşkınlık ile karşılandı.
Fok balıklarının yaşam alanına site kondurmakta sakınca görmeyenlerin, diğer canlılara nasıl davrandığı ise merak konusu oldu.

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Beyaz FokBodrumGümbetBeyaz Fok Balığı
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