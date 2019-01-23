Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
101801
ALTIN
220.039
DOLAR
5.2625
STERLİN
6.9590
EURO
6.0040
RSV virüsü: Ocak Şubat aylarında zirve yapıyor
RSV virüsü: Ocak Şubat aylarında...
Buzdolabında 9 Kurala Uyun, Sağlığınızdan Olmayın
Buzdolabında 9 Kurala Uyun, Sağlığınızdan...
Tüp bebek tedavisinde başarıyı arttıran 10 beslenme önerisi
Tüp bebek tedavisi sırasında 10...
Horlama ve uyku apnesine pratik çözüm
Horlama ve uyku apnesine pratik...
Bu Sendrom Kalem Tutturmuyor: Karpal Tünel Sendromu
Bu Sendrom Kalem Tutturmuyor: Karpal Tünel...

Fotokapanı söküp evine götürdü, polis sinyalle yakaladı

Erzurum'da komedi filmlerine taş çıkartan olay Yakutiye ilçesinde yaşandı. Bir temizlik işçisi yol kıyısında farkettiği fotokapanı cep telefonu sanarak evine götürmesiyle başlayan olay mahkemelik oldu..

Fotokapanı söküp evine götürdü, polis sinyalle yakaladı

Erzurum'da komedi filmlerine taş çıkartan olay Yakutiye ilçesinde yaşandı. Bir temizlik işçisi yol kıyısında farkettiği fotokapanı cep telefonu sanarak evine götürmesiyle başlayan olay mahkemelik oldu..

23 Ocak 2019 Çarşamba 08:37
Fotokapanı söküp evine götürdü, polis sinyalle yakaladı

Fotokapanı söküp evine götürdü, polis sinyalle yakaladı



Erzurum'da polisin devlet büyüklerinin şehri ziyareti sırasında güvenlik önlemi almak için kullandığı fotokapanlardan birinin eksilmesi emniyet güçlerini harakete geçirdi. Fotokapan içerisindeki SIM kartı, telefonuna takınca yakalanan Akkuş, 'kamu hizmetine veya yararına tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık' suçundan açılan davanın ilk duruşmasında beraat etti. 

Akkuş, "Afganların düşürdüğü walkman ya da telefon sandım. Evime götürüp kurcaladım. Polisler beni arayınca ve aldığım cihazın fotokapan olduğunu öğrenince çok şaşırdım. Devlet malı olduğunu bilsem evime götürür müyüm? Üzerine oturduğum şey bomba da çıkabilirdi" dedi.

ALIP EVİNE GÖTÜRDÜ

Komedi filmlerini aratmayan olay, 3 Nisan 2018 günü merkez Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Temizlik işçisi Taner Akkuş (46), görev alanı olan havalimanı güzergâhında temizlik işi yaparken yoruldu. 
Dinlenmek için de yol kenarındaki toprak alana oturdu. Oturduğu yerde ucunda anten bulunan bir cihaz olduğunu fark etti. Anten kısmından tutarak toprak altından çıkardığı cihazı alıp, evine götürdü.

SIM KARTTAN SİNYAL ALDILAR

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri ise devlet büyüklerinin kente giriş çıkış yaptıkları anlarda güvenliği ve kontrolü sağlamak için yerleştirilen 3 fotokapandan birinin eksik olduğunu fark edip harekete geçti. Polis ekipleri her yerde fotokapanı ararken, fotokapan içindeki SIM kart, sinyal vermeye başladı.

Polis, SIM kartının bir cep telefonuna takıldığını belirleyip, iz sürdü. Fotokapanın Taner Akkuş'ta olduğu tespit edildi. Akkuş, polis tarafından gözaltına alındı.

İfadesinin ardından serbest bırakılan Taner Akkuş hakkında Erzurum 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kamu hizmetine veya yararına tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 
Taner Akkuş, tutuksuz yargılandığı davanın 15 Ocak günü görülen ilk duruşmasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

'PİLİ BİTMİŞ DİYE PİL ALDIM'

"Dinlenmek için oturduğum yerde, ucunda anten olan bir şey gördüm. Merak ettim çektim. Afganların düşürdüğü walkman ya da telefon sandım. Önce alıp kurcaladım hatta 'pili bitmiş' diye otogardan pil aldım. Böyle şeyleri kurcalamaya çok meraklıyım. Yanıma alıp, evime götürüp kurcaladım. İçerisinde bir sim kart buldum. Telefonuma takıp kime ait olduğunu bulmak için baktım ancak hiçbir ses gelmedi. Cihazı, ne olduğunu çözemeyince dolabın üzerine koydum. İşe gittim, ertesi gün polisler aradı. Ben de bir bomba olduğunu söyledi. Çok korktum 'ne bombası' dedim. Polislerle eve gittik, cihazı teslim ettim. Meğerse fotokapanmış. O günlerde Cumhurbaşkanı gelecekti, o nedenle yerleştirilmiş. Üzerine oturduğum bomba da çıkabilirdi. Anten ucunda kamera takılıymış, beni de çekmiş. Bir daha görsem asla almam. Ne olduğunu bilmiyordum. Devlet malı olduğunu bilsem elimi sürer miyim?"
Emniyet Müdürlüğü'nü temsil eden avukat ise fotokapanın vatandaşların görmeyeceği yerlere çukur açılıp yerleştirildiğini, ucundaki anten kısmıyla da sinyal alındığını söyledi. Avukat, Taner Akkuş'tan şikâyetçi oldu.

İLK CELSEDE BERAAT ETTİ

Duruşmada son sözü sorulan Taner Akkuş, suçsuz olduğunu, cihazı bilmeden aldığını söyledi. Mahkeme de Taner Akkuş'u beraat ettirdi. Kurum avukatı, Akkuş'tan fotokapanlardan uzak durmasını istedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da hortum seraları çatıları uçurdu
Antalya'da hortum seraları çatıları uçurdu
Bodrum'da sel felaketi can aldı: Billur öğretmen hayatını kaybetti
Bodrum'da sel felaketi can aldı: Billur öğretmen hayatını kaybetti
Son depremler; İzmir'de deprem oldu 4.5
Son depremler; İzmir'de deprem oldu 4.5
Bilet bulamayınca tren yolunu kapatanlara vatandaşlardan sert tepki
Bilet bulamayınca tren yolunu kapatanlara vatandaşlardan sert tepki
Antalya'da hortumun savurduğu Buse Acar bulunamadı
Antalya'da hortumun savurduğu Buse Acar bulunamadı
Profesyonel Taşınabilir Ses Sistemleri
Profesyonel Taşınabilir Ses Sistemleri
Otobüste yüksek sesli müzik tartışmasında kan döküldü
Otobüste yüksek sesli müzik tartışmasında kan döküldü
Bugün hava nasıl olacak: Fırtına ve yağmura dikkat
Bugün hava nasıl olacak: Fırtına ve yağmura dikkat

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Boyasız Göçük Düzeltme

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort