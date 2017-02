Gar katliamı canilerine, kurban yakınlarından insanlık dersi

"BENİMLE HELALLEŞMENİZ GEREKİYOR"

"HER ŞEYİMİZ YARIM KALDI HAKİM BEY"

Türkiye'yi yasa boğan Ankara Garı önündeki bombalı katliamın ardından yakalanarak yargı önüne çıkarılan 36 sanığın davası sırasında, kurban yakınları ilk kez konuştu.Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, mağdur ve müştekiler, tarafların avukatları ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.Yoklama ve kimlik tespitinden sonra müşteki beyanlarına geçildi.Saldırıda üniversite öğrencisi kızı Başak Sidar ile kız kardeşi Nilgül Çevik'i kaybeden, eşiyle birlikte yaralanan İzzetin Çevik, patlamanın üzerinden bir buçuk yıl geçmesine rağmen olayın etkisinden kurtulamadığını, kaybettiklerinin acısının yüreğini yakmaya devam ettiğini söyledi.Şanlıurfa'dan Ankara'ya barış ve kardeşliği haykırmak için ailesiyle geldiğini, patlamanın etkisiyle kızı, eşi ve kız kardeşinin savrulduğunu, kısa süreli bilinç kaybından sonra onlara ulaşmaya çalıştığını anlatan Çevik, "Kız kardeşim uyuyor gibi yerde yatıyordu. Onlar beni korumuş, bu acı ile yaşamam için bedenlerini bana siper yapmışlar." dedi.Sanıklardan S'ın kendisi gibi Suruçlu olduğunu, bütün sanıkların saldırıda yaşamını kaybedenlerin yakınlarıyla helalleşmesi gerektiğini belirten Çevik, şunları söyledi:"(Sanıklara dönerek)."Çevik, seçilmiş ve atanmış olan bütün kamu çalışanları ile olayda ihmali bulunduğunu iddia ettiği emniyet güçlerinden şikayetçi olduğunu belirtti.Saldırıda hayatını kaybeden'in anneside oğlunun isteği üzerine ailece barış mitingine katılmak için Ankara'ya geldiklerini anlattı. Daha önce de miting ve eylemlere kalmak için Ankara'ya birçok kez geldiğini, her seferinde kontrol noktalarında arandıklarını, kimlik kontrolü yapıldığını ifade eden Tedik, "Alana geldiğimizde bir gariplik göze çarpıyordu. 10 kişilik bir eylemde bile onlarca polis bizi korurken, o gün etrafta polis yoktu. Sadece birkaç trafik polisi göze çarpıyordu." dedi.Garın önüne geldiklerinde oğlu Korkmaz'ın telefonla konuşmak için kendilerinden uzaklaştığını, bu sırada patlama sesi duyduğunu anlatan Tedik, şöyle devam etti:"Oğlum boynuna isabet eden bir şarapnel parçası ile yaralanmıştı. Yaklaşık 50 metre ötemde duruyordu. Ona ulaşmaya çalıştım ancak o esnada polis gaz sıktı. O gaz olmasaydı ona ulaşacaktım. Yarasını sarardım, öperdim, koklardım oğlumu. Belki oğlum 'anne kurtar beni' diyecekti. Büyüdü, okula gitti, askere gönderecektim, torunlarım olacaktı. Her şeyimiz yarım kaldı hakim bey, yüreğimizi yaktılar. Gazdan zehirlenmesin diye arkadaşları üzerine yatmışlardı. Polislere emri verenler belli değil mi? Bomba düzeneğini yapan, yaptıran, emri verenlerin neden üstüne gidilmiyor. Evet, bunlar (sanıklar) piyon, onlar da emir verenler de yargılansın."saldırıda yaşamını kaybeden oğluiçin mahkemede bulunduğunu söyledi. "Kuzum, herkes gibi barış, kardeşlik ve daha güzel bir yaşam için o alandaydı." diyen Uzatmaz, patlamadan sonra polis müdahalesi nedeniyle olay yerine ambulansların gelemediğini belirtti.Oğlunun kan kaybı nedeniyle yaşamını yitirdiğini anlatan Uzatmaz, "Beni en çok yıkan soru nedir biliyor musunuz? Yeni tanıştığım birinin bana 'kaç çocuğun var' diye sorması beni çok yaralıyor. Yerde yatan bir fotoğrafına bakabildim sadece, diğerlerine bakamadım. Erken müdahale edilseydi belki kurtulurdu oğlum." ifadelerini kullandı. Uzatmaz, ihmali olduğu gerekçesiyle Gaziantep'ten Ankara'ya kadarki güzergahta görev yapan emniyet güçleri ile oğlunun ölümüne sebep olan herkesten şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi.Saldırıda yaralı kurtulande miting için Adana'dan Ankara'ya geldiğini belirterek, alana geldikten 45 dakika sonra patlamaların gerçekleştiğini söyledi. İlk patlamada havaya savrularak, yaralandığını belirten Elçik, sanıklara dönerek "Ne istiyorsunuz, derdiniz nedir? Müslüman mısınız? Allah'tan korkan biri insan öldürmez. Biz 'insanlar ölmesin' diyoruz. Siz neyin derdindesiniz, kime çanak tutuyorsunuz?" dedi.Hastaneye götürüldüğünde dört saat boyunca sedyenin üzerinde bekletildiğini, zamanında kendisine müdahale edilmediğini öne süren Elçik, "Bütün sorumlulardan şikayetçiyim. Yalvarıyorum iyi araştırın bunların ele başlarını bulun. Herkes vücudunda kaç tane bilyeyle yaşıyor. Saldırıdan önce canlı bombaları Ankara'ya getiren araç iki kez polis noktasına takılıyor ancak ne hikmetse garda kendilerini patlattılar." ifadelerini kullandı.Saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınları ile yaralananların ağır bir travma geçirdiklerini de vurgulayan Elçik, "Biz her gün ölüyoruz, hepimizi yarım insan yaptılar. Hiçbirimiz eskisi gibi olamayacak. Çocuklarımız, ailelerimiz bizimle perişan oldu. Bazı arkadaşlarım biber gazı ile öldü. Ne yaptık da biber gazı attılar?" diye konuştu.Saldırıda yaralanan 17 yaşındaki kızı için beyanda bulunan Servet Yücel de ilk kez böyle bir katliama şahit olduğunu söyledi. Olaydan sonra kızının kaybettiği arkadaşlarından dolayı ağır sorunlar yaşadığını anlatan Yücel, "Kızım eve geldiğinde üzerinde insan eti parçaları vardı, şoktaydı. Sokağa çıkıp, kaybettiği arkadaşlarının isimlerini haykırmaya başladı. Bizim çocuklarımız bu ülkeye sahip çıktı, masumdular. Cumhurbaşkanından, başbakandan Ankara valisinden, emniyet müdüründen şikayetçiyim." dedi.Öte yandan müştekilerin anlattıklarından etkilenen iki izleyici fenalaştı. Salondan çıkarılan izleyicilere sağlık ekipleri müdahale etti.Daha sonra müştekilerden Abdülselam Çetin, Yusuf Can, Mahmut Delice, Berivan Tedik Yeşiltepe ve Mehmet Murat Akçalı'yı dinleyen mahkeme, duruşmaya ara verdi.