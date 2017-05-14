Gazeteci Aydoğan Kaçıra hayatını kaybetti

Türk basının son dönemde yetiştirdiği en iyi görsel yönetmenler arasında yer alantedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaçıra'yı sevenleri yarın (Pazartesi günü) saat 9.30'ta İstanbul Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu önünden Adana'ya uğurlayacak.Bir süre önce Üsküdar'daki ofisi yakınlarında trafik kazası geçiren, Avrasya Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde kontrol altında tutuluyordu.Bugün gibi gazetelerde muhabirlik, editörlük, sayfa tasarımı ve görsel yönetmenlik gibi görevlerde bulunan Aydoğan Kaçıra, bugün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.Evli ve iki çocuk babası olan Aydoğan Kaçıra, vefatından bir süre önce Türk dünyası gezisine katılmıştı.Çalıştığı gazetelerin görselliği, haber ve fotoğraf kullanımı konusunda titizliği ile bilinen Kaçıra'nın cenazesi Salı günü doğum yeri olan Osmaniye'ye bağlı Düziçi ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde öğle namazının ardından toprağa verilecek.Aydoğan Kaçıra'ya rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz..