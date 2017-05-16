Gazeteci Aydoğan Kaçıra toprağa verildi

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Türk basının duyaenlerinden Gazetecimemleketi Düziçi'nde toprağa verildi.İstanbul Üsküdar Meydanı'nda bir minibüsün ters manevrası sırasında çarpması sonucu beyin kanaması geçiren usta gazeteci, Avrasya Hastanesi'nde 12 gün yoğun bakımda tutulmuştu.Doktorların tüm çabalarına rağmen geçtiğimiz Cumartesi günü hayatını kaybeden, doğum yeri olan Osmaniye Düziçi Kurtuluş Mahalllesi'nde sevenleri ve yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Kaçıra'nan naaşı Pazar günü Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak THY'nin Adana uçağıyla memleketine gönderilmişti.Kalabalık bir araç konvoyu ile Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan aile kabristanına getirilen Kaçıra'nın naaşı burada toprağa verildi. 62 yaşında hayata veda eden, evli ve iki çocuk babasıydı.gazetelerinde editörlük, sayfa yönetmeni, genel yayın koordinatörü, görsel yönetmen olarak çalışan, sektörde çok sayıda genç gazetecinin yetişmesine yardım eden Kaçıra son dönemde Bâb-ı Ali anılarının yer aldığı kitap üzerinde çalışıyordu.Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı, müteveffaya rahmet dileriz iyigunler.net