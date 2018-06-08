Gazeteci Ece Sevim Öztürk'e FETÖ'den gözaltı



Gazeteci Ece Sevim Öztürk, 15 Temmuz darbe kalkışması sonrası yargılamaların kurgu olduğuna yönelik sosyal medyada yayınlanan bir videoyla ilgili gözaltına alındı.



Şile'de gözaltına alınan Gazeteci Ece Sevim Öztürk'e yönelik hangi suçlamanın yöneltildiği tam olarak bilinmiyor. Öztürk son olarak, 15 Temmuz darbe kalkışması yargılamaların kurgu olduğuna yönelik sosyal medyada yayınlanan bir videoyla ilgili gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gazeteci'ün hazırladığı iddia edilen ve sosyal medyada yayınlanan yarım saatlik video ile ilgili soruşturma başlattı.

Öztürk'ün, Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği darbe kalkışması sonrasında yargılamaların usulsüz olduğunu hedef alarak örgüt propagandası yaptığı iddia edildi. Ece Sevim Öztürk hakkında silahlı terör örgütü üyesi olmak ve silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Ece Sevim Öztürk'ün kaldığı Şile'deki otelde gözaltına alındığı öğrenildi. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Öztürk'ün işlemlerinin devam ettiği belirtildi.