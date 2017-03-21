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21 Mart 2017 Salı 06:16

Gazeteci Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti

Türk basınında bir döneme damgasını vuran Gazeteci Tayfun Talipoğlu İzmir'de tedavi altına alındığı hastanede 55 yaşında hayatını kaybetti.

Gazeteci Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti
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Gazeteci Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti

Türk basınında adını belgesel çekimlerinde okuduğu şiirler ve söylediği türkülerle duyuran ve bir döneme damgasını vuran Tayfun Talipoğlu, hayatını kaybetti.. Bam Teli ile insana dair çok sayıda önemli konuyu ekranlara taşıyan Talipoğlu'nun yayınlanmış çok sayıda kitabı bulunuyor. Talipoğlu bir dönem CHP'den milletvekili adayı olmuştu.

Edinilen bilgiye göre, Talipoğlu'nun Konak ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki evinde fenalaşması üzerine yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.

Sağlık görevlilerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Talipoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GAZETECİ YAZAR TAYFUN TALİPOĞLU KİMDİR?

1962 yılında Kars'ta doğan Tayfun Talipoğlu İlkokulu Malatya Şeker İlkokulu ve Eskişehir Yunus Emre İlkokulu'nda okudu. Ortaokulu Eskişehir'de, liseyi Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1983 yılında mezun oldu.

Siyasi görüşleri nedeniyle kaymakam yapılmadı ve bu süreçte kargoculuk, Ankara düğün salonlarında ve pavyonlarında orkestra solistliği gibi birçok değişik iş yaptı. Milliyet Gazetesi'nde muhabir olarak başladığı gazetecilik yaşamına önce Star1'de, sonra ATV'de haber muhabiri olarak devam etti.

1995 yılından itibaren önce ATV'de, 1999'dan beri de NTV'de Bam Teli programını hazırlayıp sunarak mesleğine devam etti. Takvim, Yeni Yüzyıl, Cumhuriyet gazetelerinde köşe yazarlığı da yapan Talipoğlu evli ve bir çocuk babasıdır.

Benim Yolum, Ne Çoktular Ne Kadar Çocuktular, Eskiyen Yüzümün Yeni Gülümseyişi, Çoluk Çocuk Yazıları, Eşekle Gelen Aydınlık yayınlanmış kitaplarıdır. Seyyah ve Bam Teli Yol Müzikleri adlı şiir ve türkü kasetleri de vardır.

Haziran 2008'den itibaret TRT-1 de Bam Teli programının yanı sıra Nasılsınız isimli bir tartışma programı vardır. Aynı zamanda Ekim 2007'den beri UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi'ydi.  Tayfun Talipoğlu 2015
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