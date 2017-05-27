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27 Mayıs 2017 Cumartesi 01:00

Gaziantepli Uzman Çavuş Ferhat Gözen şehit düştü

Siirt'in Eruh İlçesi’nde, PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş 23 yaşındaki Ferhat Gözen'in Gaziantep’teki baba evine ateş düştü.

Gaziantepli Uzman Çavuş Ferhat Gözen şehit düştü
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Gaziantepli Uzman Çavuş Ferhat Gözen şehit düştü


Gaziantepli Uzman çavuş Ferhat Gözen'in şahadet haberi, gece saatlerinde askeri yetkililer tarafından Perilikaya Mahallesi’nde yaşayan ailesine verildi. Acı haberle şehidin annesi Asiye ve babası Mehmet Gözen gözyaşlarına boğuldu.


Gözen çiftini, askerler ve komşuları teselli etmeye çalıştı. Şehidin evi ve bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Taziye çadırı kurulan sokakta sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

2 yıl önce vatani görevini tamamlayan, 10 ay önce de uzman çavuş olarak göreve başlayan şehit Ferhat Gözen'in iki kız kardeşinin olduğu bildirildi.
13 gün sonra, 9 Haziran tarihinin doğum günü olduğu belirtilen şehit uzman çavuş Gözen'in sosyal medya hesabına eğitimdeki silah taliminin videosunu koyduğu görüldü.

Terörün artık son bulmasını isteyen şehidin eniştesi Davut Aydın, "Vatan sağ olsun. Tek söyleyeceğimiz bunların bir an önce son bulması İnşallah son şehidimiz olur. Evin tek oğluydu. Babası ve annesi şu an kötü durumda. Şehidimiz, şehit düşmeden önce ailesiyle cep telefonuyla görüşmüş ve kısa bir konuşma yapmış" dedi.
Şehit uzman çavuş Ferhat Gözen'in cenazesinin Siirt'te yapılacak askeri törenin ardından Gaziantep’e getirileceği, ikindi namazının ardından düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.
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