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Geçersiz oylarda müşahitlerin şerhi neden yok?

İstanbul genelinde ilçe seçim kurullarına AK Parti il başkanlığının yaptığı itiraz başvurusu 7 ilçe için kabul edildi. Gece yarısı çıkan yeniden sayım krizine YSK el koydu. Sayımlar yeniden başladı.

Geçersiz oylarda müşahitlerin şerhi neden yok?

İstanbul genelinde ilçe seçim kurullarına AK Parti il başkanlığının yaptığı itiraz başvurusu 7 ilçe için kabul edildi. Gece yarısı çıkan yeniden sayım krizine YSK el koydu. Sayımlar yeniden başladı.

03 Nisan 2019 Çarşamba 08:14
Geçersiz oylarda müşahitlerin şerhi neden yok?

Geçersiz oylarda müşahitlerin şerhi neden yok?


İstanbul'u kaybeden AK Parti'nin yeniden sayım ısrarı krize neden oldu. İlçe seçim kurulları 29 ilçe için verilen yeniden sayım talebine elde somut deliller olmadığı gerekçesiyle sadece 7 ilçe için 'olur' verdi. Yeniden sayımların durdurulması için CHP'nin başvurusu ile tedbir kararı alınarak topu YSK'ya atan İl Seçim Kurulu, taraflar arasındaki gerginliğin büyümesine engel olamadı.

YSK'NIN MANSUR YAVAŞ KARARI GEREKÇE GÖSTERİLDİ


İlçe seçim kurullarına yönelik itirazlar sürerken, benzer bir uygulamanın 2014 yerel seçimlerinde yaşandığı ortaya çıktı. YSK'nın Mansur Yavaş'ın 2014 yerel seçim sonuçlarına yönelik itirazına verdiği 1199 sayılı kararı içtihat olarak gösterilse de, AK Parti itirazlarını sürdürdü. Durumu HaberTürk TV'de katıldığı programda değerlendiren Sözcü Gazetesi yazarı gazeteci Deniz Zeyrek, İstanbul'daki 7 ilçede CHP'nin itirazıyla yeniden sayımın durdurulmasıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarını değerlendirdi.

Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un İstanbul'daki 7 ilçede yapılan yeniden sayımın durdurulmasına ilişkin itirazına yönelik, "Gerekçeleri hukuki gerekçeler. Hukukta çifte standart olmaz. Aynı sorunu 2014'te Mansur Yavaş da yaşadı. İlçe seçim kuruluna itiraz etti reddedildi. İl seçim kurulu reddetti. YSK'ya gidildi onlar da reddetti. Sayın Yavuz şuna yanıt vermiyor, "Geçersiz oyları YSK geçersiz saymıyor ki, geçersiz oyları siyasi partiler geçersiz saydı. Sizin temsilciniz neredeydi? Neden şerh koymadı orada?" yorumunu yaptı.
Zeyrek şöyle devam etti: "Hal böyleyken birçok AK Partili'nin karşısında bir kamu görevlisi bu oy geçersizdir diye nasıl o oyu yana koyabilir? Niye orada tutanak tutulmadı?

Beykoz'da nöbet tutan CHP'li avukatla konuştum şundan endişe ediyoruz diyor; Yan odada boş pusulalar ve zarflar var… Delil ile başvurma meselesi çok önemli. Bütün geçersiz oylar sayılsın diye başvuramazsın. Yasa, ‘delil ile başvurun' diyor. Yasa çok net bir şekilde bunu ön görüyor. Her çıkan der ki bütün geçersiz oylar sayılsın. YSK bunu nasıl engelleyecek. Böyle bir deliliniz yoksa 300 bin oyu tek tek saymak lazım. YSK bu nedenle bir takım içtihatlar oluşturmuş.

İktidar partisi bu kadar çok basın toplantısı yaparken ilçe seçim kurullarının tarafsız karar vermesini nasıl etkiler bunu düşünmek lazım. Biraz nefes almak lazım".

İTİRAZ SONRASI CHP ADAYINA 1771 OY ÇIKTI

İtiraz edilen sandıklar da, Ekrem İmamoğlu lehine çıkan oylar
Kadıköy'de 454 oy
Üsküdar'da 220 oy
Bağcılar'da 315 oy
Esenler'de 135 oy
Pendik'te 117 oy
Esenyurt'ta 530
 

YSK KARARININ GEREKÇESİ NEDİR?

YSK tarafından alınan karar, 4 madde ile açıklandı. Buna göre;

1. İlçe seçim kurulu kararlarının uygulanması için kesinleşmesi gerekmiyor. 
2. İlçe seçim kurulu kararı ile yeniden sayım başlamış ise bu sayımlar devam etmeli. 
3. Yeniden yapılan sayım sonucunda ortaya çıkan sonuç tüm siyasi partiler yönünden geçerlidir. 
4. Yeniden sayım işlemi hiç başlamamış ise bu yerlerde ilçe seçim kurulları yeniden değerlendirme yapmalı.
 

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Yeniden Sayım
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