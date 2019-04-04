Geçersiz oylarda son durum | İstanbul'da fark 19 bin



Yerel seçimlerin üstünden 4 gün geçti, yapılan itirazların ardından başlatılan yeniden sayımlarda, AK Parti Adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki fark 19 bin 500'e kadar düştü. Saat 17.45 itibariyle sayım tamamlanan sandıklarda fark, 19 bin 850'ye çıktı. Ankara'da ise ana caddelere Mansur Yavaş ile Mustafa Kemal Atatürk posterleri asılıyor..

11 BİN 109 OY DÜZELTİLDİ

Yerel Seçimlerin sona ermesinin ardından partilerin yaptıkları itirazlar değerlendirilirken peş peşe açıklamalar geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da 530 sandıkta yapılan güncellemenin sonucunda 11 bin 109 oyun düzeltildiğini söyledi. İstanbul'da en yüksek oyu alan CHP'li Ekrem İmamoğlu ise 11 ilçede geçersiz oyların sayılmasıyla birlikte iki parti arasındaki farkın 19 bin 552 olduğunu açıkladı.

Resmi olmayan rakamlara göre en yüksek oyu alan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, açıklama yaptı. İmamoğlu, " Arkadaşlarımın yaptığı simülasyona göre artı eksi değerlere göre günün sonuna 18 bin ila 20 bin arasındaki fark korunarak bu süreç tamamlanacak" diye konuştu. İmamoğlu kendisine yapılan Anıtkabir ziyaretiyle ilgili eleştirilere de yanıt verdi.

AK PARTİ İTİRAZLARI SÜRÜYOR

AK Parti aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu bazı sandıklardaki sonuçlara itiraz etti. CHP ve MHP 11 ilde, İYİ Parti ise 8 ilde ilçe seçim kurullarına başvurdu. Seçim kurulları bazı itirazları karara bağladı. 21 ilde oyların yeniden sayılmasına karar verildi. AK Parti’nin Yalova’da seçim sonuçlarına itirazı kabul edilmesiyle oylar yeniden sayılmaya başlandı. Iğdır, Bartın ve Kars’ta yeniden sayım yapıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre bu illerde sonuçlar değişmedi.

YSK BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

YSK Başkanı Sadi Güven itirazlar üzerine yaptığı açıklamada, "Süreç devam ediyor. Olağanüstü bir durum olursa açıklama yaparım" dedi.



İSTANBUL’DA 15 İLÇEDE SAYIM

İstanbul’un 15 ilçesinde sayım devam ediyor. 7 ilçede itiraz edilen sandıkların sayımı sona erdi.

Beyoğlu, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Tuzla, Ataşehir, Bayrampaşa, Ümraniye, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Esenyurt, Üsküdar, Sultanbeyli ve Esenler'de itiraz edilen sandıklardaki geçersiz oyların sayımı sürerken, Adalar, Bakırköy, Fatih, Beykoz, Başakşehir, Sarıyer ve Şile'de sayım tamamlandı.

Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesinde de itiraz edilen sandıklardaki tüm oyların sayımı devam ediyor. İstanbul'da bazı ilçedeki sandıklarda oyların sayımına ilişkin yapılan başvuruların ilçe seçim kurullarınca reddedilmesi üzerine, AK Parti avukatları İstanbul İl Seçim Kurulu'na itiraz etti. Avukatlar, bu ilçelerde de sayımın yapılmasını istedi. Ataşehir'de 885 sandıkta 7 bin 373 geçersiz oy incelenmeye devam ediyor. 268 sandıktaki oylar tamamlandı.

Beykoz’da 550 sandıktaki 5 bin 733 geçersiz oy incelendi ve bazı geçersiz oylar sayıldı. Fatih’te ise 838 sandıktaki 7 bin 618 geçersiz oyun incelenmesi tamamlandı. Sonuçlar için iki ilçede de ıslak imzalı tutanaklar bekleniyor.

31 Mart seçimlerini kazanan adayların 13 Nisan’da YSK tarafından açıklanması bekleniyor.



ANKARA'DA SAYIM TAMAM

Ankara'da AK Parti ve İYİ Parti'nin yaptığı itirazlar sonuçlandı. Ankara'nın 25 ilçesi için yapılan itirazda 14 ilçe için ret, 11 ilde itiraz talepleri kabul edildi. Kabul edilen ilçelerde oy sayımı da tamamlandı. Belediye başkanlığı kesinleşen adaylar, mazbatalarını almaya başladı.

Ak Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin yaptığı açıklamada, "Ankara'da 25 ilçe için il seçim kuruluna başvuracağız. Sandık sonuçları ile seçim sistemine giren maddi hataları düzeltilmektedir. Bizim buradaki amacımız zihinlerdeki bütün soru işaretlerinin kaldırılmasıdır. Bizim amacımız hukuki süreçlerin sağlıklı bir şekilde yürümesine katkı sağlamaktır. Meseleyi Yüksek Seçim Kurulu'na kadar götüreceğiz" dedi.

ANKARA'DA SAYIM TAMAM

Ankara'da AK Parti ve İYİ Parti'nin yaptığı itirazlar sonuçlandı. Ankara'nın 25 ilçesi için yapılan itirazda 14 ilçe için ret, 11 ilde itiraz talepleri kabul edildi. Kabul edilen ilçelerde oy sayımı da tamamlandı. Belediye başkanlığı kesinleşen adaylar, mazbatalarını almaya başladı.

Ak Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin yaptığı açıklamada, "Ankara'da 25 ilçe için il seçim kuruluna başvuracağız. Sandık sonuçları ile seçim sistemine giren maddi hataları düzeltilmektedir. Bizim buradaki amacımız zihinlerdeki bütün soru işaretlerinin kaldırılmasıdır. Bizim amacımız hukuki süreçlerin sağlıklı bir şekilde yürümesine katkı sağlamaktır. Meseleyi Yüksek Seçim Kurulu'na kadar götüreceğiz" dedi.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: İSTANBUL'DA 11 BİN 109 OY DÜZELTİLDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, geçersiz oyların sayımına ilişkin açıklama yaptı. Yavuz şunları söyledi:

"Maddi hataların düzeltilmesi için çalışmaları yürütmüştük. İlçe seçim kurullarına itirazlarımızı yapmıştık. Bir kısım ilçelerde geçersiz oyların sayımına, bir kısım ilçelerde tamamının sayımı söz konusu. Bu süreç sonucunda ortaya çıkan rakamları itiraf etmek üzere huzurunuzdayız. 1 Nisan'dan itibaren, 530 sandıktaki güncelleme sonucu AK Parti lehine 11 bin 109 oy düzeltilmiştir.

Bir CHP Genel Başkan Yardımcısı 'Tüm sandıklar sayılsa bile 13 bin oyla Ekrem İmamoğlu seçimi kazanıyor' diyor. Manidar buldum. Bu kadar oy düzeltildi, daha düzelteceklerimiz var. Özgür Özel Bey endişeye kapılabilir."

YILDIRIM: BU ACELE NİYE?

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'daki itirazlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yıldırım, herkesin sürece saygı duymasını ve sabretmesi gerektiğini söyledi ve Ekrem İmamoğlu'na "Sokağı hareketlendireceğiz iması yapmaktan vazgeçin. Bu acele niye? Mazbatanı al ilk önce ben tebrik edeceğim. Ama ben kazanırsam da aynı tebriği beklerim" diye konuştu. Yıldırım tüm çabalarının hiç bir oyun zayi olmaması ve kullanılan oyların kendilerinde veya rakiplerinde karşılığını bulması olduğunu söyledi.

İMAMOĞLU: SÜRECİ TOPARLAYINIZ ARTIK

31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul'da en yüksek oyu alan CHP'li Ekrem İmamoğlu kameraların karşısına çıktı.

İmamoğlu, "Arkadaşlarımın yaptığı simülasyona göre artı eksi değerlere göre günün sonuna 18 bin ila 20 bin arasındaki fark korunarak bu süreç tamamlanacak" diye konuştu.

İmamoğlu AK Partili yetkililerin ve Binali Yıldırım'ın eleştirilerine cevap verdi.

İmamoğlu, “Tek konu Ata'mın manevi huzurunda deftere yazmış olduğum 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' yazım. Bu biraz sıkıntı yarattı. Ben YSK'nın gösterdiği sayılar üzerinden kendi tutanaklarımız üzerinden elde ettiğim bir hakkın devamıdır. Bu süreç uzamasın istiyoruz. Hukuka ve anayasaya inanıyoruz. 1 oyla bile seçimin kazanmanın önemini biliyoruz. Bizim 20 bin oy farkını küçümserken 3 bin oyla kazandığınızı açıklıyorsunuz. Sayın Bahçeli'nin '1 oyla bile kazanırsınız' sözlerini hatırlatırım. YSK'nın sürecin uzamamasıyla ilgili yoğun çalıştığını biliyoruz. Ama lütfen süreci toparlayınız artık. Süreç bellidir, ortadadır. İtirazlar sürerken, 30 bin oy farkla Ankara'daki adayın başkanlığının kesinleştiği gibi pat diye açıklayın demiyoruz.” dedi.