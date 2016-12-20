Genelkurmay Başkanı Akar, sınırın sıfır noktasında

GENELKURMAY BAŞKANI AKAR, HATAY VALİSİ ERDAL ATA'YI MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kilis, Gaziantep ve Hatay'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu, Fırat Kalkanı Harekatı'nda gelinen son duruma ilişkin bilgi aldı.Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmede, Orgeneral Akar'ın, 16 Aralık'tan itibaren Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile denetleme ve inceleme faaliyetlerini sürdürdüğü hatırlatıldı.Dün Kilis'te bulunan Orgeneral Akar'ın, harekat merkezini denetlediği, Fırat Kalkanı Harekatı hakkında, bölgede bulunan komutanlıklardan son duruma yönelik bilgi ve değerlendirmeleri aldığı belirtildi.Orgeneral Akar'ın daha sonra Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 106. Topçu Alay Komutanlığı ve 2. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığında inceleme ve denetlemelerde bulunduğu ifade edildi.Ardından Narlıca'da konuşlu 2. Hudut Tabur Komutanlığı ve Cilvegözü Sınır Kapısını ziyaret eden Orgeneral Akar'ın, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığına (AFAD) ait Cilvegözü Sahra Hastanesinde incelemelerde bulunduğu kaydedildi.Orgeneral Akar'ın, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında denetleme ve incelemelerini sürdürdüğü de bildirildi.Dün Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunan ve geceyi İskenderun'da geçiren Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bu sabah saatlerinde İskenderun 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ardından Payas'a geçen Genelkurmay Başkanı Akar buradaki incelemelerinin ardından helikopterle Narlıca 2'nci Hudut Alay Komutanlığı'na geçti. Buradan Hatay Valiliği'ne gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Hatay Valisi Erdal Ata ile yaklaşık 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Genelkurmay Başkanı Akar ve Vali Ata'nın Suriye'den gelecek muhtemel göçe ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, toplantının ardından Hatay Valiliği'nde Hatay Valisi Erdal Ata'yla birlikte poz verdikten sonra ayrıldı.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a ziyaretleri sırasında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Osman Erbaş, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay eşlik etti.