Giresunlu şehit asker Tuncay Zengin'in evinde yas var

TSK: OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Şırnak’ın Namazdağı/Sarıyayla mevkiinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan'in acı haberi memleketi Giresun’daki ailesine ulaştı.Giresun'un Dereli ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Şehit Uzman Çavuş Tuncay Zengin'in yaklaşık bir yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Bekar olan Şehit Uzman Çavuş Zengin, Şırnak Merkez Milli Jandarma Tabur Komutanlığı unsurlarınca Namazdağı/Sarıyayla mevkiinde yürütülmekte olan operasyon esnasında bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından açılan ilk ateşte şehit düştüğü açıklandı.Edinilen göre, çıkan çatışmada, teröristlerin açtığı ilk ateşle Giresun Dereli nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Tuncay Zengin ve Ankara Beypazarı nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Sefa Tiftik şehit oldu, 1 asker ve 2 güvenlik korucusu da yaralandı. Yaralılar, helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. ATAK taarruz helikopterleri de teröristlerin kaçış güzergahlarını ateş altına aldı.Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, PKK'lı teröristler tarafından açılan ilk ateşte 2 askerin şehit olduğu, bir asker ile 2 güvenlik korucusunun yaralandığı bildirdi. TSK açıklamasında, "Yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.