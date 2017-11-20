Gökyüzü renkten rege girdi: Ege Bölgesi'nde esrarengiz ışıklar
Ege Bölgesi'ni etkisi altına alan sağanak yağmur sırasında gökyüzü renkten renge girdi.
Aydın'da dün akşam başlayan sağanak yağmurla birlikte gecenin ilerleyen saatlerinde gökyüzünü kaplayan bulutların renk değiştirmesi objektiflere yansıdı.
Sağanak yağmurla birlikte gökyüzünde çakan şimşeklerin ardından gerçekleşen doğa olayı esrarengiz anların yaşanmasına neden oldu. Yaklaşık yarım saat süren doğa olayının ardından gökyüzü normale döndü.