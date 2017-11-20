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Gökyüzü renkten rege girdi: Ege Bölgesi'nde esrarengiz ışıklar

Aydın'da dün akşam başlayan sağanak yağmurla birlikte gecenin ilerleyen saatlerinde gökyüzünü kaplayan bulutların renk değiştirmesi objektiflere yansıdı.

Gökyüzü renkten rege girdi: Ege Bölgesi'nde esrarengiz ışıklar

Aydın'da dün akşam başlayan sağanak yağmurla birlikte gecenin ilerleyen saatlerinde gökyüzünü kaplayan bulutların renk değiştirmesi objektiflere yansıdı.

20 Kasım 2017 Pazartesi 15:52
Gökyüzü renkten rege girdi: Ege Bölgesi'nde esrarengiz ışıklar

Gökyüzü renkten rege girdi: Ege Bölgesi'nde esrarengiz ışıklar

Ege Bölgesi'ni etkisi altına alan sağanak yağmur sırasında gökyüzü renkten renge girdi.

Aydın'da dün akşam başlayan sağanak yağmurla birlikte gecenin ilerleyen saatlerinde gökyüzünü kaplayan bulutların renk değiştirmesi objektiflere yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'da gece 22.30 ile 23.00 saatleri arasında gökyüzünde yaşanan ilginç hava olayı objektiflere yansırken, bulutların sırası ile mavi, yeşil ve mor renklere bürünmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Sağanak yağmurla birlikte gökyüzünde çakan şimşeklerin ardından gerçekleşen doğa olayı esrarengiz anların yaşanmasına neden oldu. Yaklaşık yarım saat süren doğa olayının ardından gökyüzü normale döndü.

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